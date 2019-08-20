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РИА Новости

В США оценили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

19:35 20.08.2019 (обновлено: 19:45 20.08.2019)
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© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 20 авг - РИА Новости. США считают свое предложение о создании международной коалиции для патрулирования вод у Ирана наиболее реализуемым, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
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"Я видел только сообщения в СМИ о ней. Я не видел, что она уже выпущена. Мы считаем, что наше предложение наиболее реализуемо", - сказал Хук на брифинге, отвечая на вопрос о том, планируют ли Штаты взаимодействовать с Россией в контексте предложенной Москвой концепции коллективной безопасности в Персидском заливе.
По его словам, Штаты приветствуют ряд звучащих идей по сдерживанию Ирана. "Есть много способов сделать это. С мая мы расширили конфигурацию сил на Ближнем Востоке, частично для защиты от односторонних нападений Ирана, а также чтобы обеспечить свободу судоходства", - добавил он.
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Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
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