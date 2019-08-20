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РИА Новости

Голикова заявила о возможности дальнейшего снижения младенческой смертности

19:11 20.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия имеет потенциал, чтобы и дальше снижать младенческую смертность, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На совещании у президента России министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что младенческая смертность в стране снизилась до 4,7 случаев на 1 тысячу родившихся живыми. Она добавила, что такого уровня планировалось достичь в 2023 году.
Голикова в свою очередь отметила, что программа снижения младенческой смертности реализуется в России целенаправленно несколько лет, она направлена на изменение системы оказания медицинской помощи беременным женщинам.
"У нас введено достаточно большое количество перинатальных центров в эксплуатацию, которые дали свой вклад в снижение показателей младенческой смертности", - рассказала вице-премьер.
"Система организации медпомощи в этой части продолжает совершенствоваться, и эти показатели, которых мы достигли, мы считаем, что у нас еще сохраняется даже потенциал для дальнейшего их снижения", - добавила она.
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