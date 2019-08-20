Голикова заявила о возможности дальнейшего снижения младенческой смертности

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия имеет потенциал, чтобы и дальше снижать младенческую смертность, заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На совещании у президента России министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что младенческая смертность в стране снизилась до 4,7 случаев на 1 тысячу родившихся живыми. Она добавила, что такого уровня планировалось достичь в 2023 году.

Голикова в свою очередь отметила, что программа снижения младенческой смертности реализуется в России целенаправленно несколько лет, она направлена на изменение системы оказания медицинской помощи беременным женщинам.

"У нас введено достаточно большое количество перинатальных центров в эксплуатацию, которые дали свой вклад в снижение показателей младенческой смертности", - рассказала вице-премьер.