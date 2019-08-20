Скворцова предложила отечественные тонометры россиянам из группы риска

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила приобрести отечественные электронные аппараты по измерению артериального давления для россиян, входящих в группу пациентов с артериальной гипертензией с чрезвычайно высоким риском развития осложнений.

"Мы вместе с нашими главными экспертами-кардиологами оценили пациентов с артериальной гипертензией - их около 48 миллионов человек, но из них только 8 миллионов с высоким риском развития осложнений, а из них 2,5 миллиона с чрезвычайно высоким риском. Мы хотели бы предложить, Владимир Владимирович, для этих 2,5 миллионов приобрести уже отечественные электронные гаджеты по измерению артериального давления", - сказала Скворцова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она добавила, что сейчас на основе государственно-частного партнерства контакты с сервисными группами предусматривают бесплатную поставку таких гаджетов, их техническое сопровождение, мониторинг показателей, экстренное реагирование в случае запредельных показаний, связь с лечащими врачами.