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РИА Новости

Скворцова предложила отечественные тонометры россиянам из группы риска

18:56 20.08.2019 (обновлено: 19:00 20.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение давления
Измерение давления
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Измерение давления. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предложила приобрести отечественные электронные аппараты по измерению артериального давления для россиян, входящих в группу пациентов с артериальной гипертензией с чрезвычайно высоким риском развития осложнений.
"Мы вместе с нашими главными экспертами-кардиологами оценили пациентов с артериальной гипертензией - их около 48 миллионов человек, но из них только 8 миллионов с высоким риском развития осложнений, а из них 2,5 миллиона с чрезвычайно высоким риском. Мы хотели бы предложить, Владимир Владимирович, для этих 2,5 миллионов приобрести уже отечественные электронные гаджеты по измерению артериального давления", - сказала Скворцова в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Она добавила, что сейчас на основе государственно-частного партнерства контакты с сервисными группами предусматривают бесплатную поставку таких гаджетов, их техническое сопровождение, мониторинг показателей, экстренное реагирование в случае запредельных показаний, связь с лечащими врачами.
"На наш взгляд, это очень эффективно, мы хотели бы в 2020-2021 году провести это только для 2,5 миллионов человек экстремально высокого риска и затем перейти на группу высокого риска", - подчеркнула Скворцова.
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