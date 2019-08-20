СБ ООН должен продлить эмбарго против Ирана, заявил спецпредставитель Хук

НЬЮ-ЙОРК, 20 авг - РИА Новости. США надеются на поддержку СБ ООН в продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, заявил на брифинге спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Резолюция 2231 истекает в в октябре 2020 года. Эмбарго ООН на поставки вооружений Ирану, которое было установлено примерно с 2006-2007 года, истекает в следующем году", - сказал Хук.

Он также отметил, что с окончанием действия резолюции утратит силу запрет ООН на передвижение ряда лиц.

"Мы считаем, что СБ ООН должен сыграть важную роль, чтобы гарантировать, что эмбарго на поставки оружия и запрет на перемещение этих лиц были продлены", - подчеркнул Хук.

"Об этом пойдет сегодняшнее обсуждение в СБ ООН (при участии госсекретаря США Майка Помпео - ред.)", - подчеркнул Хук.