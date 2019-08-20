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РИА Новости
Новости Подмосковья

В шести муниципалитетах МО проверили дома на готовность к зиме

18:39 20.08.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПуско-наладочные работы в котельной
Пуско-наладочные работы в котельной
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья проверила готовность многоквартирных домов к отопительному сезону в шести муниципальных образованиях региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Инспекторы ГЖИ обнаружили нарушения в Дзержинском, Лыткарине, Люберцах, Жуковском, Павловском Посаде, а также в Ленинском районе.
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По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, в связи с наступлением осенне-зимнего сезона все управляющие компании должны еще раз провести осмотр вверенных им многоквартирных домов на предмет готовности к отопительному периоду 2019–2020 и заблаговременно провести все необходимые работы, не дожидаясь штрафных санкций от ведомства.
Те управляющие компании, дома которых не прошли проверку, получили предписания на ликвидацию найденных нарушений.
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