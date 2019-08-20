В шести муниципалитетах МО проверили дома на готовность к зиме

Инспекторы ГЖИ обнаружили нарушения в Дзержинском, Лыткарине, Люберцах, Жуковском, Павловском Посаде, а также в Ленинском районе.

По словам руководителя Госжилинспекции региона Ольги Фединой, в связи с наступлением осенне-зимнего сезона все управляющие компании должны еще раз провести осмотр вверенных им многоквартирных домов на предмет готовности к отопительному периоду 2019–2020 и заблаговременно провести все необходимые работы, не дожидаясь штрафных санкций от ведомства.