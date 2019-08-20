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РИА Новости

Власти Украины хотят сделать СМИ "ручными", заявил Медведчук

18:12 20.08.2019 (обновлено: 18:13 20.08.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что идея расширить полномочия Нацсовета по ТВ означает, что власти Украины хотят сделать СМИ "ручными".
Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к Верховной раде для внесения изменений в законодательство страны для расширения полномочий регулятора. Первого августа Нацсовет сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". По данным регулятора, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания.
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"Идея расширить полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию и лишать каналы лицензии без решения суда означает, что СМИ хотят сделать ручными, выполняющими любые указания власти. Она встретит отпор, продиктованный тем, что мы живем в правовом, демократическом государстве", - написал Медведчук на своей странице в Twitter во вторник.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ ранее на заседании назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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