Власти Украины хотят сделать СМИ "ручными", заявил Медведчук

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что идея расширить полномочия Нацсовета по ТВ означает, что власти Украины хотят сделать СМИ "ручными".

Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился к Верховной раде для внесения изменений в законодательство страны для расширения полномочий регулятора. Первого августа Нацсовет сообщил, что проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". По данным регулятора, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания.

"Идея расширить полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию и лишать каналы лицензии без решения суда означает, что СМИ хотят сделать ручными, выполняющими любые указания власти. Она встретит отпор, продиктованный тем, что мы живем в правовом, демократическом государстве", - написал Медведчук на своей странице в Twitter во вторник.