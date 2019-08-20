Минздрав предложил давать медикам без опыта работы наставников

Нам представляется, что необходимо ввести на законодательном уровне статус молодого специалиста и врача-наставника, человека с первой или высшей категорией, работающего не менее пяти лет по своей специальности для того, чтобы обеспечить работу в государственной системе здравоохранения под контролем понятных и квалифицированных специалистов не менее трех лет.