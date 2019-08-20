Минздрав предложил давать медикам без опыта работы наставников

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Минздрав просит давать медикам без опыта работы наставников из числа врачей первой категории на три года и закрепить статус молодого специалиста и врача-наставника законодательно, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения министр рассказала о международном опыте, когда специалист, еще не имеющий опыта работы по специальности, трудится под контролем опытных наставников-кураторов.
Нам представляется, что необходимо ввести на законодательном уровне статус молодого специалиста и врача-наставника, человека с первой или высшей категорией, работающего не менее пяти лет по своей специальности для того, чтобы обеспечить работу в государственной системе здравоохранения под контролем понятных и квалифицированных специалистов не менее трех лет.
По ее словам, это должно распространяться на выпускников и специалитета, и ординатуры. Она подчеркнула, что это важно, так как молодые специалисты будут принимать решения под контролем наставников.
"Кроме того, это гарантировано приведет в первичное звено дополнительно более 11 тысяч специалистов", - добавила министр здравоохранения.