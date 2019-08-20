В Оренбурге загорелось кафе и соседнее здание

УФА, 20 авг - РИА Новости. Кафе и соседнее здание в Оренбурге горят на площади 500 "квадратов", сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
По данным ведомства, сначала из-за короткого замыкания электропроводки загорелась крыша на 60 квадратных метрах одноэтажного кафе "Роза ветров", пристроенного к двухэтажному зданию.
"Пожар распространился на 2-этажное здание, происходит горение кровли на площади 500 "квадратов", открытое горение локализовано", - говорится в сообщении ГУ МЧС по области.
Отмечается, что пострадавших нет, на тушении пожара работают 74 человека, задействовано 28 единиц техники.
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