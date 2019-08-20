В Оренбурге загорелось кафе и соседнее здание

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае

УФА, 20 авг - РИА Новости. Кафе и соседнее здание в Оренбурге горят на площади 500 "квадратов", сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.

По данным ведомства, сначала из-за короткого замыкания электропроводки загорелась крыша на 60 квадратных метрах одноэтажного кафе "Роза ветров", пристроенного к двухэтажному зданию.

"Пожар распространился на 2-этажное здание, происходит горение кровли на площади 500 "квадратов", открытое горение локализовано", - говорится в сообщении ГУ МЧС по области.