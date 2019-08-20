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РИА Новости
Культура

Стартовали съемки второго сезона "Содержанок"

17:58 20.08.2019
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На съемках сериала "Содержанки"
На съемках сериала Содержанки
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Видеосервис Start объявил в инстаграме о начале съемок второго сезона российского сериала "Содержанки".
Известно, что к своим ролям вернутся Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Марина Зудина и другие.
Новых героев в сериале сыграют Один Байрон ("Интерны"), Любовь Аксенова ("Гуляй, Вася!" и Игорь Миркурбанов ("Дама Пик").
Шоураннер проекта – Константин Богомолов, режиссер – Дарья Жук.
Первый сезон "Содержанок" вышел в марте 2019 года и получил разные оценки, как от критиков, так и от зрителей.
Сериал показывает, на что готовы пойти женщины, чтобы окунуться в роскошную жизнь.
Кадр из телесериала Содержанки
17 июня, 19:51Культура
"Содержанки" - что будет во втором сезоне сериала
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КультураКино и сериалыНовости культурыИнстаграмМарина ЗудинаКонстантин БогомоловМосква
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