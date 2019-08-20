Стартовали съемки второго сезона "Содержанок"

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Видеосервис Start объявил в инстаграме о начале съемок второго сезона российского сериала "Содержанки".

Известно, что к своим ролям вернутся Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Марина Зудина и другие.

Новых героев в сериале сыграют Один Байрон ("Интерны"), Любовь Аксенова ("Гуляй, Вася!" и Игорь Миркурбанов ("Дама Пик").

Шоураннер проекта – Константин Богомолов, режиссер – Дарья Жук.

Первый сезон "Содержанок" вышел в марте 2019 года и получил разные оценки, как от критиков, так и от зрителей.