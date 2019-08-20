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РИА Новости

Омбудсмен ДНР не получала уведомлений из Киева о деле против нее

16:59 20.08.2019
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© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что не получала уведомлений от Генпрокуратуры Украины о возбуждении в отношении нее уголовного дела.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины подозревает министра иностранных дел ДНР Наталью Никонорову и омбудсмена республики в создании террористической организации.
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"Официального уведомления, как это регламентировано уголовно-процессуальным кодексом Украины о возбуждении соответствующего уголовного дела, я не получала... Крайнее возмущение вызвало выступление главы мониторинговой миссии Организации объединенных наций по правам человека Матильды Богнер... в ходе которой было заявлено о возбуждении уголовного производства в отношении меня как уполномоченного по правам человека в ДНР, а также ряда лиц, в том числе представителей гражданских правозащитных организаций", - заявила журналистам Морозова.
По ее словам, Богнер одобрила действия украинской прокуратуры. "Она не учла влияния факта своего присутствия и комментария, сделанного в ходе данной пресс-конференции, как выражение поддержки и противоправных действий одной из сторон конфликта. Указанное является грубым нарушением профессиональной этики и подрывает доверие, в частности, к беспристрастности и независимости мониторинговой миссии ООН по правам человека", - добавила Морозова.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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