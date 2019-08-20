Омбудсмен ДНР не получала уведомлений из Киева о деле против нее

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что не получала уведомлений от Генпрокуратуры Украины о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины подозревает министра иностранных дел ДНР Наталью Никонорову и омбудсмена республики в создании террористической организации.

"Официального уведомления, как это регламентировано уголовно-процессуальным кодексом Украины о возбуждении соответствующего уголовного дела, я не получала... Крайнее возмущение вызвало выступление главы мониторинговой миссии Организации объединенных наций по правам человека Матильды Богнер... в ходе которой было заявлено о возбуждении уголовного производства в отношении меня как уполномоченного по правам человека в ДНР, а также ряда лиц, в том числе представителей гражданских правозащитных организаций", - заявила журналистам Морозова.

По ее словам, Богнер одобрила действия украинской прокуратуры. "Она не учла влияния факта своего присутствия и комментария, сделанного в ходе данной пресс-конференции, как выражение поддержки и противоправных действий одной из сторон конфликта. Указанное является грубым нарушением профессиональной этики и подрывает доверие, в частности, к беспристрастности и независимости мониторинговой миссии ООН по правам человека", - добавила Морозова.

Омбудсмен ДНР потребовала от ООН дать должную оценку действиям госпожи Богнер и подтвердить ее беспристрастность.