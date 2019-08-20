Во Владимирской области дети сбежали от избивавших их матери и бабушки

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Шестилетние брат с сестрой во Владимирской области сбежали от матери и бабушки, которые били их за малейшую провинность, в отношении женщин возбуждено уголовное дело об истязании, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

В августе 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из дома ушли шестилетние двойняшки, брат и сестра. Детей обнаружили по месту жительства отца, с которым их мать в разводе, но мужчина, отмечает следствие, принимает позитивное участие в воспитании сына и дочери. Выяснилось, что дети сбежали от матери и бабушки.

"Женщины занимались воспитанием девочки и мальчика своеобразным образом, считая, что одним из методов воздействия за провинности является применение к детям физической силы. Рассыпанный сахарный песок, порча обоев, уход из дома к бабушке по линии отца и иные поступки становились причиной применения физического воздействия к детям", - говорится в сообщении.

При осмотре эксперт зафиксировал на теле малышей кровоподтеки и ссадины. В отношении матери и бабушки возбуждено уголовное дело об истязании детей.