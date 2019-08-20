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РИА Новости

Во Владимирской области дети сбежали от избивавших их матери и бабушки

16:36 20.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Шестилетние брат с сестрой во Владимирской области сбежали от матери и бабушки, которые били их за малейшую провинность, в отношении женщин возбуждено уголовное дело об истязании, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.
В августе 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что из дома ушли шестилетние двойняшки, брат и сестра. Детей обнаружили по месту жительства отца, с которым их мать в разводе, но мужчина, отмечает следствие, принимает позитивное участие в воспитании сына и дочери. Выяснилось, что дети сбежали от матери и бабушки.
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"Женщины занимались воспитанием девочки и мальчика своеобразным образом, считая, что одним из методов воздействия за провинности является применение к детям физической силы. Рассыпанный сахарный песок, порча обоев, уход из дома к бабушке по линии отца и иные поступки становились причиной применения физического воздействия к детям", - говорится в сообщении.
При осмотре эксперт зафиксировал на теле малышей кровоподтеки и ссадины. В отношении матери и бабушки возбуждено уголовное дело об истязании детей.
"Под пристальным контролем следователя СК России органы опеки занимаются вопросом безопасного жизнеустройства детей. Расследование уголовного дела продолжается", - информирует следствие.
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