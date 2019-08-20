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РИА Новости

Позиция Киева мешает урегулированию в Донбассе, считают в ДНР

16:09 20.08.2019
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© РИА Новости Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе . Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Противоречивая позиция Киева по Донбассу сильно усложняет урегулирование конфликта в Донбассе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Куренков.
Ранее глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что быстро завершить конфликт на Донбассе не удастся.
"Команда Зеленского накануне выборов обещала завершить вооруженный конфликт в Донбассе. Однако теперь представители партии "Слуга народа" сами себя поставили в затруднительное положение", - сказал РИА Новости Куренков.
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Он напомнил, что со стороны новых представителей киевской власти звучали заявления о невозможности амнистии для ополченцев, о нежелании вести прямой диалог с ДНР и ЛНР, что противоречит минским соглашениям. Таким образом, по мнению депутата парламента ДНР, "такая противоречивая позиция сама по себе очень сильно усложняет процесс урегулирования конфликта".
"Как именно видят дорожную карту прекращения военных действий в Донбассе представители команды Зеленского остается загадкой. Не исключено, что в этом вопросе они будут следовать курсу Порошенко – максимально саботировать выполнение минских соглашений и продолжать обстрелы мирных населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. К чему привела Порошенко его политика, мы видели на последних президентских и парламентских выборах", - добавил Куренков.
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