Более 70 пассажиров аварийно севшего А321 получили компенсации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатила компенсации 73 пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.
"Семидесяти трем пассажирам выплата произведена. Остальные заявления поступают, мы их обрабатываем, отправляем на оплату", - сказала собеседница агентства.
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Выплата компенсаций началась в понедельник. Как сообщала авиакомпания, каждому пассажиру рейса Жуковский-Симферополь будет выплачено по 100 тысяч рублей в счет возмещения вреда.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа выполнял рейс по маршруту Жуковский-Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована была только одна женщина, остальным помощь оказали амбулаторно.