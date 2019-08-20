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РИА Новости

Гендиректор "1+1 медиа" уволился после избрания депутатом Рады

15:55 20.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко уволился с занимаемой должности в связи с избранием депутатом Верховной рады от президентской партии "Слуга народа", говорится в заявлении медиагруппы.
"Поскольку генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко избран народным депутатом Верховной рады и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе, 16-го августа Набсоветом было рассмотрено его заявление и принято решение об увольнении с должности", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".
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В документе отмечается, что Ткаченко за большой вклад в работу компании присвоено звание Почетного президента группы. Новым генеральным директором с 19 августа назначен Вячеслав Миенко.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Согласно данным ЦИК, "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
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Партия "Слуга народа"Александр ТкаченкоУкраинаВ мире
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