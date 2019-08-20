Гендиректор "1+1 медиа" уволился после избрания депутатом Рады

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко уволился с занимаемой должности в связи с избранием депутатом Верховной рады от президентской партии "Слуга народа", говорится в заявлении медиагруппы.

"Поскольку генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко избран народным депутатом Верховной рады и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе, 16-го августа Набсоветом было рассмотрено его заявление и принято решение об увольнении с должности", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".

В документе отмечается, что Ткаченко за большой вклад в работу компании присвоено звание Почетного президента группы. Новым генеральным директором с 19 августа назначен Вячеслав Миенко.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.