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РИА Новости

Антикоррупционное бюро Украины планирует допросить главу офиса президента

15:42 20.08.2019
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© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует допросить главу офиса президента Андрея Богдана по делу о взятке в 20 миллионов долларов, якобы предложенной ему в интересах мэра Киева Виталия Кличко, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.
Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов взятки якобы в интересах Кличко, а именно за то, чтобы тот остался главой Киевской городской администрации. Кличко позже сообщил, что обратился в НАБУ с просьбой завести уголовное дело из-за заявления Богдана. Антикоррупционное бюро подтвердило, что завело уголовное дело после заявления Богдана. Позже мэр Кличко сообщил, что дал показания по этому делу.
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"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", - приводит слова Сытника агентство УНИАН во вторник.
При этом директор бюро не сообщил, когда состоится допрос Богдана.
Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия властей нарушают закон.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.
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Андрей БогданВиталий КличкоВладимир ЗеленскийУкраина
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