КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует допросить главу офиса президента Андрея Богдана по делу о взятке в 20 миллионов долларов, якобы предложенной ему в интересах мэра Киева Виталия Кличко, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Ранее Богдан на брифинге заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов взятки якобы в интересах Кличко, а именно за то, чтобы тот остался главой Киевской городской администрации. Кличко позже сообщил, что обратился в НАБУ с просьбой завести уголовное дело из-за заявления Богдана. Антикоррупционное бюро подтвердило, что завело уголовное дело после заявления Богдана. Позже мэр Кличко сообщил, что дал показания по этому делу.

"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", - приводит слова Сытника агентство УНИАН во вторник.

При этом директор бюро не сообщил, когда состоится допрос Богдана.

Ранее стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и уже попросил правительство сделать соответствующее представление. Кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет своим указом президент по представлению правительства. Кличко считает, что такие действия властей нарушают закон.