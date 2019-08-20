В Новгородской области дочь спасла попавшую под поезд мать и лишилась руки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Следователи проводят проверку железнодорожного инцидента в Новгородской области, в результате которого женщине ампутировали ногу, а ее дочери – кисть руки, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Предварительно известно, что 37-летняя женщина вместе с 15-летней дочерью ждали поезд на станции Неболчи. Когда состав стал тормозить, женщина побежала за своим вагоном и по неосторожности упала на железнодорожные пути. Дочь бросилась помогать матери. Очевидцы вызвали машину скорой помощи.

"В результате инцидента матери железнодорожным составом ампутировало ногу, дочери - кисть руки. В настоящее время обе пострадавшие находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавшие - жительницы Санкт-Петербурга.