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РИА Новости

Во Франции задержали подозреваемых в подготовке поджога во время саммита G7

15:18 20.08.2019
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© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники спецподразделения французской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правоохранители во Франции задержали пятерых леворадикальных активистов, подозреваемых в подготовке нападения на отель, предназначенный для проживания жандармов во время проведения саммита G7 в Биаррице, сообщает телеканал BFMTV.
Подозреваемые, четверо мужчин и женщина в возрасте от 24 до 45 лет, были выявлены и задержаны в результате мониторинга социальных сетей. Все пятеро были известны в правоохранительных органах как участники анархо-автономистского движения.
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Сообщается, что задержанные обменивались в соцсетях информацией о местах локации сил правопорядка, задействованных для охраны саммита "большой семерки". Особенно левых радикалов интересовал один из отелей в департаменте Ланды. Они обсуждали возможность нападения на здание и его поджога.
Ранее сообщалось, что обеспечивать безопасность саммита G7 в Биаррице будут более 10 тысяч полицейских и сотрудников жандармерии.
Саммит G7 пройдет 24-26 августа. Около 80 организаций и ассоциаций антиглобалистов готовятся к проведению международного антисаммита в нескольких километрах к югу от Биаррица, на французско-испанской границе.
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