Во Франции задержали подозреваемых в подготовке поджога во время саммита G7

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правоохранители во Франции задержали пятерых леворадикальных активистов, подозреваемых в подготовке нападения на отель, предназначенный для проживания жандармов во время проведения саммита G7 в Биаррице, сообщает телеканал Правоохранители во Франции задержали пятерых леворадикальных активистов, подозреваемых в подготовке нападения на отель, предназначенный для проживания жандармов во время проведения саммита G7 в Биаррице, сообщает телеканал BFMTV

Подозреваемые, четверо мужчин и женщина в возрасте от 24 до 45 лет, были выявлены и задержаны в результате мониторинга социальных сетей. Все пятеро были известны в правоохранительных органах как участники анархо-автономистского движения.

Сообщается, что задержанные обменивались в соцсетях информацией о местах локации сил правопорядка, задействованных для охраны саммита "большой семерки". Особенно левых радикалов интересовал один из отелей в департаменте Ланды. Они обсуждали возможность нападения на здание и его поджога.

Ранее сообщалось, что обеспечивать безопасность саммита G7 в Биаррице будут более 10 тысяч полицейских и сотрудников жандармерии.