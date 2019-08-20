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РИА Новости

Названа причина заболевания детей кишечной инфекцией в лагере на Урале

15:06 20.08.2019 (обновлено: 15:07 20.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Причиной заболевания детей кишечной инфекцией в лагере "Талый ключ" в поселке Сосновый Бор стало заражение от персонала пищеблока, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Ранее в ведомстве сообщили о двух экстренных извещениях о заболевании острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере. Региональная прокуратура по данному факту начала проверку.
"По результатам эпидемиологического расследования заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в санаторном лагере круглогодичного действия "Талый ключ" Артемовского городского округа, специалисты управления Роспотребнадзора установили, что причиной заболеваемости явились носители норовируса среди работников пищеблока: результаты исследований показали, что у заболевших детей и ряда сотрудников пищеблока обнаружены РНК норовирусов 2 типа", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, распространению инфекции послужили некачественная обработка кухонного инвентаря, нарушение дезинфекционного режима и сроков реализации продукции. Сейчас сотрудники, являющиеся носителями инфекционного заболевания, отстранены от работы, на пищеблоке и в помещениях лагеря проведена дезинфекция.
Из-за случившегося Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности лагеря с 20 августа, администрация городского округа и руководство санатория организуют вывоз детей по домам.
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