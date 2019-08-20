Названа причина заболевания детей кишечной инфекцией в лагере на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Причиной заболевания детей кишечной инфекцией в лагере "Талый ключ" в поселке Сосновый Бор стало заражение от персонала пищеблока, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее в ведомстве сообщили о двух экстренных извещениях о заболевании острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в лагере. Региональная прокуратура по данному факту начала проверку.

"По результатам эпидемиологического расследования заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей, отдыхающих в санаторном лагере круглогодичного действия "Талый ключ" Артемовского городского округа, специалисты управления Роспотребнадзора установили, что причиной заболеваемости явились носители норовируса среди работников пищеблока: результаты исследований показали, что у заболевших детей и ряда сотрудников пищеблока обнаружены РНК норовирусов 2 типа", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, распространению инфекции послужили некачественная обработка кухонного инвентаря, нарушение дезинфекционного режима и сроков реализации продукции. Сейчас сотрудники, являющиеся носителями инфекционного заболевания, отстранены от работы, на пищеблоке и в помещениях лагеря проведена дезинфекция.