Космический корабль "Федерация" могут назвать в честь фрегата Петра I

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Работы по созданию нового российского космического корабля продолжат называться "Федерация", но сам первый летный образец может получить имя "Орел" в честь первого русского фрегата, построенного Петром I.

Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник на молодежном образовательном форуме "Машук-2019".

"Есть такая задумка у инженеров, потому что "Орел" - так назывался первый парусный российский военный корабль, первый флагман российского флота. "Федерация" - название опытно-конструкторской работы, название, которое прошло испытание", - сказал он.

О грядущем переименовании "Федерации" Рогозин впервые заявил в январе. В марте он уже говорил, что новое имя придумано, но отказывался его называть.

Планируется, что корабль "Федерация" впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к МКС и стыковка в автоматическом режиме.