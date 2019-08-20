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РИА Новости

Космический корабль "Федерация" могут назвать в честь фрегата Петра I

14:50 20.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМакеты многоразового пилотируемого космического корабля "Федерация" и ракетного двигателя РД-171
Макеты многоразового пилотируемого космического корабля Федерация и ракетного двигателя РД-171
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Работы по созданию нового российского космического корабля продолжат называться "Федерация", но сам первый летный образец может получить имя "Орел" в честь первого русского фрегата, построенного Петром I.
Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник на молодежном образовательном форуме "Машук-2019".
"Есть такая задумка у инженеров, потому что "Орел" - так назывался первый парусный российский военный корабль, первый флагман российского флота. "Федерация" - название опытно-конструкторской работы, название, которое прошло испытание", - сказал он.
О грядущем переименовании "Федерации" Рогозин впервые заявил в январе. В марте он уже говорил, что новое имя придумано, но отказывался его называть.
Планируется, что корабль "Федерация" впервые полетит в беспилотном режиме на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур в 2022 году. На 2023 год запланированы его беспилотный полет к МКС и стыковка в автоматическом режиме.
В 2024 году корабль должен доставить на МКС первый экипаж. К международной станции корабль будет летать только в рамках испытаний, настоящее его предназначение - дальний космос.
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Петр IРоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
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