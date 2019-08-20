Пользователи МТС сообщили о проблемах со связью, компания это опровергла

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пользователи МТС сообщили о сбое в работе сервисов компании, в частности о проблемах со связью и выходом в интернет, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. В МТС РИА Новости сообщили, что сбоев в работе сети не было.

Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 13.30 мск.

Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдаются в России.

Отмечается, что около 41% пользователей на сайте Downdetector жалуются на проблемы с мобильной связью, 38% - мобильным интернетом и 20% - с широкополосным интернетом.