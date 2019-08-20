Пользователи МТС сообщили о проблемах со связью, компания это опровергла

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пользователи МТС сообщили о сбое в работе сервисов компании, в частности о проблемах со связью и выходом в интернет, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах. В МТС РИА Новости сообщили, что сбоев в работе сети не было.
Согласно информации на сайте Downdetector, сбои начались около 13.30 мск.
Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдаются в России.
Отмечается, что около 41% пользователей на сайте Downdetector жалуются на проблемы с мобильной связью, 38% - мобильным интернетом и 20% - с широкополосным интернетом.
В пресс-службе МТС РИА Новости сообщили, что сбоев в работе сети не было. "Сеть МТС работала и работает в обычном режиме", - заявил собеседник агентства.
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