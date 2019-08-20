Против мэра Днепра возбудили уголовное дело, сообщили СМИ

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Днепра (бывший Днепропетровск) Бориса Филатова по статье "декларирование недостоверной информации", передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В июле Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что по результатам проверки декларации Филатова за 2016 и 2017 годы мэр Днепра не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, а также доме жены. Общая сумма недостоверных сведений в декларациях составляет около 1 миллиона гривен (около 40 тысяч долларов).
"Дело открыто по статье "декларирование недостоверной информации", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Филатов занимает пост мэра Днепра с ноября 2015 года.