Против мэра Днепра возбудили уголовное дело, сообщили СМИ

В июле Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что по результатам проверки декларации Филатова за 2016 и 2017 годы мэр Днепра не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, а также доме жены. Общая сумма недостоверных сведений в декларациях составляет около 1 миллиона гривен (около 40 тысяч долларов).