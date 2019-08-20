ВСУ выпустили почти 80 мин и гранат по территории ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 80 мин и гранат различного калибра по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики во вторник, заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее военное ведомство республики заявляло, что украинские силовики во вторник утром обстреляли из минометов и гранатометов окраины Донецка.

По словам Безсонова, утром силовики "из 92, 56 и 24 бригад (вооруженных сил Украины - ред.) открыли огонь из 82 и 120 миллиметровых минометов, гранатометов различного типа, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам населенных пунктов Спартак, Старомихайловка и территории Донецкого аэропорта, выпустив в общей сложности 79 мин и гранат по мирным кварталам".

Он добавил, что в начале сентября, по данным разведки, ожидается ротация подразделений силовиков, которые занимают позиции в районе Донецка, вследствие чего в ДНР опасаются активизации обстрелов на этом направлении.