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РИА Новости

ВСУ выпустили почти 80 мин и гранат по территории ДНР, заявили в республике

14:37 20.08.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости
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Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские силовики выпустили почти 80 мин и гранат различного калибра по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики во вторник, заявил журналистам руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее военное ведомство республики заявляло, что украинские силовики во вторник утром обстреляли из минометов и гранатометов окраины Донецка.
По словам Безсонова, утром силовики "из 92, 56 и 24 бригад (вооруженных сил Украины - ред.) открыли огонь из 82 и 120 миллиметровых минометов, гранатометов различного типа, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по районам населенных пунктов Спартак, Старомихайловка и территории Донецкого аэропорта, выпустив в общей сложности 79 мин и гранат по мирным кварталам".
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Он добавил, что в начале сентября, по данным разведки, ожидается ротация подразделений силовиков, которые занимают позиции в районе Донецка, вследствие чего в ДНР опасаются активизации обстрелов на этом направлении.
"Мы не исключаем, что обстрелы такого масштаба, который был сегодня утром на Донецком направлении, продолжится в зоне ответственности данных соединений", - заявил Безсонов.
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