Эксперт назвал ожидаемым испытание США ракеты, запрещенной ДРСМД

ВЕНА, 20 авг – РИА Новости. Испытание США ракеты вскоре после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) было ожидаемо, поскольку обвинение России в нарушении договора со стороны США было лишь предлогом, заявил во вторник РИА Новости профессор политологии в университете Вены, политический аналитик в Международном институте мира (Вена) Хайнц Гертнер.

Пентагон в понедельник объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о РСМД.

"США провели испытания ракеты, которая не является ядерной, но может быть в ядерном оснащении. Это было ожидаемо, потому что завершение действия ДРСМД не стоит напрямую связывать с обвинением России в нарушении договора, было еще две причины", - сказал эксперт.

Во-первых, политолог отметил техническое развитие, достигнутое как в США, так и в России, а во-вторых указал на то, что основная часть ракет в Китае – это ракеты средней дальности, и как Россию, так и США беспокоило, что им запрещено разрабатывать и размещать ракеты средней дальности, а Китаю – нет. "У США уже появились технические предпосылки для новой ракеты средней дальности, и можно сказать, что обвинение России в нарушении договора было лишь предлогом", - добавил Гертнер.

Он добавил, что сейчас США уже ищут места, где можно было бы разместить новую ракету средней дальности, например, где-то в Азии, но возможно, и в Европе - подразумеваются страны Балтии, Польша, не исключено, что снова надавят на Германию. Размещенные ракеты должны быть в состоянии достичь Китая и КНДР, ведь это тоже мера и против КНДР, отметил политолог.

"Сама идея снова развивать и размещать ракеты средней дальности связана с тем, что предпринимаются попытки потенциально регионально ограничить ядерную войну. И дело не в обвинениях России в нарушении договора и не в том, что Россия говорила о системе ПРО США в Польше, что тоже нарушает договор – при этом все это может соответствовать действительности. Но все это не истинные причины развала договора. Настоящие причины в том, что можно ограничить потенциальную ядерную войну", - заключил эксперт.

Разрушение договора РСМД, одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США выйти из него, якобы из-за нарушений со стороны России.

Российское Минобороны при этом сообщало, что США приняли решение о выходе из договора еще за несколько лет до того, как вынесли на публику свои бездоказательные обвинения. По имеющимся в Минобороны данным, с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон, штата Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей для создания запрещенных ракет средней и меньшей дальности.