Врачи оценили состояние младенца, которого отец пытался выбросить из окна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Состояние младенца, которого отец попытался выбросить из окна третьего этажа в Саранске, оценивается врачами удовлетворительно, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Мордовии.
Днем 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступило сообщение о том, что взрослый мужчина, держа на вытянутых руках ребенка, угрожает выбросить его с третьего этажа многоэтажного дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции через балкон соседней квартиры смогли спасти маленького ребенка, который оказался пятимесячной дочерью злоумышленника. Девочка незамедлительно была передана медицинским работникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
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"Пятимесячный ребенок был доставлен 19 августа в 05.53 в Детскую республиканскую клиническую больницу бригадой скорой медицинской помощи с предположительным диагнозом "закрытая травма живота". Ребенок был госпитализирован совместно с матерью в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Осмотрен педиатром, детским хирургом, травматологом, нейрохирургом, неонатологом. Проведены лабораторно-инструментальные исследования. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное", - сообщили в минздраве республики.