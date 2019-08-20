Врачи оценили состояние младенца, которого отец пытался выбросить из окна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг - РИА Новости. Состояние младенца, которого отец попытался выбросить из окна третьего этажа в Саранске, оценивается врачами удовлетворительно, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Мордовии.

Днем 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступило сообщение о том, что взрослый мужчина, держа на вытянутых руках ребенка, угрожает выбросить его с третьего этажа многоэтажного дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции через балкон соседней квартиры смогли спасти маленького ребенка, который оказался пятимесячной дочерью злоумышленника. Девочка незамедлительно была передана медицинским работникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".