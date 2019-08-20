Шестуна переведут из тюремной в городскую больницу

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Арестованного за коррупцию экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна переведут из СИЗО в городскую больницу "с учетом тяжести его состояния", сообщает во вторник московское управление ФСИН.

Шестун, по словам его адвокатов, держит голодовку уже более двух месяцев. Накануне жена бывшего чиновника Юлия Шестун рассказала РИА Новости, что Александра перевели в реанимацию при СИЗО в тяжелом состоянии.

"На основании рекомендаций врачей-специалистов с учетом тяжести его состояния принято решение о госпитализации обвиняемого в 20-ю городскую клиническую больницу для проведения дополнительного обследования и лечения", - сказано в релизе.

До этого Шестуна лечили в отделении интенсивной терапии тюремной больницы. С согласия экс-чиновника ему ставили капельницы "с целью восстановления и поддержания основных функций организма", добавляется в релизе.

На прошлой неделе гражданские врачи осмотрели арестанта и подтвердили правильность назначенного лечения, отмечают во ФСИН.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.