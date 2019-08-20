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РИА Новости

Шестуна переведут из тюремной в городскую больницу

14:27 20.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Арестованного за коррупцию экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна переведут из СИЗО в городскую больницу "с учетом тяжести его состояния", сообщает во вторник московское управление ФСИН.
Шестун, по словам его адвокатов, держит голодовку уже более двух месяцев. Накануне жена бывшего чиновника Юлия Шестун рассказала РИА Новости, что Александра перевели в реанимацию при СИЗО в тяжелом состоянии.
"На основании рекомендаций врачей-специалистов с учетом тяжести его состояния принято решение о госпитализации обвиняемого в 20-ю городскую клиническую больницу для проведения дополнительного обследования и лечения", - сказано в релизе.
До этого Шестуна лечили в отделении интенсивной терапии тюремной больницы. С согласия экс-чиновника ему ставили капельницы "с целью восстановления и поддержания основных функций организма", добавляется в релизе.
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На прошлой неделе гражданские врачи осмотрели арестанта и подтвердили правильность назначенного лечения, отмечают во ФСИН.
Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Шестун, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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Александр ШестунУФСИНСледственный комитет РФСерпуховский районРоссияПроисшествия
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