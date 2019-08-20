Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T14:24Z
https://ria.ru/20190820/1557670642.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155714/50/1557145022_0:129:3274:1971_1036x0_80_0_0_de8b62d8de58e1a23640c7310681a9b4.jpg
РИА Новости

Песков рассказал, откуда президент получает информацию о протестных акциях

14:24 20.08.2019
1747
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о протестных акциях в Москве из самых разных источников, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он традиционно получает информацию из самых разных источников, из самых разных. Поэтому у него есть разные точки зрения на то, что имело место", - сказал Песков, отвечая на вопрос, откуда президент получает информацию о прошедших в Москве акциях протеста.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.
Согласованный митинг прошел на проспекте Сахарова в центре Москвы 10 августа. По данным МВД, на него вышли около 20 тысяч человек. Полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга, сообщала пресс-служба столичного главка МВД.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
19 августа, 19:01РИА Новости
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
2020016
Обсудить 1
МосгоризбиркомДмитрий ПесковВладимир ПутинМосква
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил "изъять из общества" "оборзевших" силовиков
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Макрона
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" начал смешивать загрязненную нефть с чистой
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов заявил о провале защиты бизнеса от чиновников
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына
Здание телеканала CNN в Атланте
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
В Госдуме прокомментировали запрет рекламы государственных СМИ в Twitter
Церемония закрытия кинофестиваля Кинотавр
Российский фильм для взрослых "Верность" выйдет в широкий прокат 31 октября
Комар
Ученый объяснил, почему в Москве этим летом мало комаров
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в Басманном суде Москвы. 12 июля 2019
Песков не стал комментировать увольнение зампреда ПФР Иванова
Виды острова Итуруп
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон опубликовал пост на русском языке
Антропоморфный робот Федор
"Роскосмос" нашел попутчицу космическому роботу "Федору"
Ситуация в Идлибе
Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния