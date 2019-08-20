Песков рассказал, откуда президент получает информацию о протестных акциях

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. 3 августа 2019

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получает информацию о протестных акциях в Москве из самых разных источников, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он традиционно получает информацию из самых разных источников, из самых разных. Поэтому у него есть разные точки зрения на то, что имело место", - сказал Песков, отвечая на вопрос, откуда президент получает информацию о прошедших в Москве акциях протеста.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.

Согласованный митинг прошел на проспекте Сахарова в центре Москвы 10 августа. По данным МВД, на него вышли около 20 тысяч человек. Полицейские задержали 136 человек, которые продолжили шествие после согласованного митинга, сообщала пресс-служба столичного главка МВД.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.