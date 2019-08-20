Песков рассказал о переговорах Путина и Макрона по Сирии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в понедельник детально обсудили ситуацию в Сирии, в том числе формирование конституционного комитета и возвращение беженцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча Путина и Макрона состоялась в понедельник в летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры продолжались около 3,5 часов. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президенты сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня, обсудили, в частности, ситуацию на Украине.