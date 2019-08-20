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РИА Новости
Война в Сирии

Песков рассказал о переговорах Путина и Макрона по Сирии

14:17 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции "Форт Брегансон"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в понедельник детально обсудили ситуацию в Сирии, в том числе формирование конституционного комитета и возвращение беженцев, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча Путина и Макрона состоялась в понедельник в летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Переговоры продолжались около 3,5 часов. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что президенты сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня, обсудили, в частности, ситуацию на Украине.
"Также в деталях состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии. И процесс формирования конституционного комитета, и перспективы урегулирования, и тема возвращения беженцев - всё это фигурировало на повестке дня переговоров", - сообщил Песков журналистам во вторник.
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Война в СирииЭммануэль МакронДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияСирияРоссияВ мире
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