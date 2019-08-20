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РИА Новости

В Кремле не знают имени полицейского, ударившего девушку на акции в Москве

14:16 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о сотруднике полиции, ударившем девушку в живот на несанкционированной акции в Москве.
"Я не знаю, известно имя или нет, не располагаю информацией... Президент видео не видел, я доподлинно не могу сказать, не думаю, что он видел, но, безусловно, информацией об этом он располагает", - сказал Песков во вторник в ответ на вопрос журналистов, известно ли имя сотрудника полиции и видел ли видео сам Владимир Путин.
Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок во время несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
13 августа, 13:28РИА Новости
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции в ходе несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Адвокат девушки Татьяна Молоканова через некоторое время сообщила, что ее подзащитная обратилась в больницу, где подтвердилось сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Московская полиция начала проверку после появления информации, что сотрудник ударил девушку при задержании на несанкционированной акции. По итогам проверки, как отметили в пресс-службе, виновных привлекут к ответственности. Молоканова в свою очередь отмечала, что с их стороны было направлено заявление в СК с просьбой проверить, не превысил ли полицейский должностные полномочия.
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Дмитрий ПесковМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Очень надеюсь, что протестуны опять умоются. Ибо бузить, бить омон, пинать и оскорблять, а потом удивляться, что тебе дали поддых - это знаете ли свинство. А что касается девушек...на митинге нет дискриминации по полу, либо ты законопослушный участник разрешенного митинга, либо дебошир, который нарушает закон. А суд может принять твой пол, как смягчающее обстоятельство, ПОТОМУ ЧТО ВИНА девушки, думаю очевидна, а вот ребят из Росгвардии и омона нет. И вообще респект правоохранителям
20 августа, 14:20
DDDruzhba Druzhba
13000121
Вот такие у нас правители... про зарплаты топ-друзей в миллионы рублей в день знают (и ничего не смущает). а про беспредел силовиков по всей стране не знают...(это ни в коей мере не оправдывает зачинщиков беспорядков), удобно устроились...(((
20 августа, 15:56
vv.kuzovkov
1200005
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