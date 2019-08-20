В Кремле не знают имени полицейского, ударившего девушку на акции в Москве

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о сотруднике полиции, ударившем девушку в живот на несанкционированной акции в Москве.

"Я не знаю, известно имя или нет, не располагаю информацией... Президент видео не видел, я доподлинно не могу сказать, не думаю, что он видел, но, безусловно, информацией об этом он располагает", - сказал Песков во вторник в ответ на вопрос журналистов, известно ли имя сотрудника полиции и видел ли видео сам Владимир Путин.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором девушку во время задержания ударил в живот сотрудник полиции в ходе несогласованной акции в столице 10 августа. Позднее выяснилось, что девушку зовут Дарья Сосновская. Ее задержали вскоре после завершения согласованной с мэрией Москвы акции протеста на проспекте Сахарова. Адвокат девушки Татьяна Молоканова через некоторое время сообщила, что ее подзащитная обратилась в больницу, где подтвердилось сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.