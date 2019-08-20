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РИА Новости
Культура

Звезда "Стражей галактики" снимется в "Форсаже 9"

15:42 20.08.2019
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© AFP 2019 / Matt WinkelmeyerАмериканский киноактер, продюсер Майкл Рукер
Американский киноактер, продюсер Майкл Рукер
© AFP 2019 / Matt Winkelmeyer
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Майкл Рукер сыграет в девятой части франшизы "Форсаж" персонажа по имени Бадди, сообщает Entertainment Weekly.
В боевике также принимают участие Шарлиз Терон, Вин Дизель, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Джордана Брюстер. Съемки начались в конце июня. Режиссером стал Джастин Лин.
Майкл Рукер известен по роли Йонду во франшизе "Стражи Галактики", он также снимался в сериале "Ходячие мертвецы" и в третьем сезоне "Настоящего детектива".
Премьера фильма "Форсаж 9" состоится 21 мая 2020 года.
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26 июня, 02:16Культура
Вин Дизель поделился видео со съемок "Форсажа 9"
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