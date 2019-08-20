Звезда "Стражей галактики" снимется в "Форсаже 9"

В боевике также принимают участие Шарлиз Терон, Вин Дизель, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Джордана Брюстер. Съемки начались в конце июня. Режиссером стал Джастин Лин.

Майкл Рукер известен по роли Йонду во франшизе "Стражи Галактики", он также снимался в сериале "Ходячие мертвецы" и в третьем сезоне "Настоящего детектива".