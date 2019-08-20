Звезда "Стражей галактики" снимется в "Форсаже 9"

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Майкл Рукер сыграет в девятой части франшизы "Форсаж" персонажа по имени Бадди, сообщает Entertainment Weekly.
В боевике также принимают участие Шарлиз Терон, Вин Дизель, Натали Эммануэль, Мишель Родригес, Джордана Брюстер. Съемки начались в конце июня. Режиссером стал Джастин Лин.
Майкл Рукер известен по роли Йонду во франшизе "Стражи Галактики", он также снимался в сериале "Ходячие мертвецы" и в третьем сезоне "Настоящего детектива".
Премьера фильма "Форсаж 9" состоится 21 мая 2020 года.
26 июня, 02:16КультураВин Дизель поделился видео со съемок "Форсажа 9"