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РИА Новости

СБУ нашла в Донбассе тайник с оружием и боеприпасами

14:15 20.08.2019
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© Фото : пресс-служба Генпрокуратуры ЛНРОружейный тайник в Донбассе
Оружейный тайник в Донбассе
© Фото : пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР
Оружейный тайник в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба СБУ.
По данным ведомства, тайник был обустроен в одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области.
"Сотрудники СБУ… изъяли из тайника, который находился неподалеку лесополосы, три ручных противотанковых гранатомета, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибра 120 миллиметров, три гранаты РПГ-22. Также обнаружили 19 корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 миллиметров и почти 700 патронов калибра 7,62 миллиметра", - говорится в сообщении.
По информации СБУ, тайник был обустроен в 2014 году. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Сотрудник ФСБ России
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