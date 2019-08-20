СБУ нашла в Донбассе тайник с оружием и боеприпасами

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины обнаружила тайник с оружием и боеприпасами в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, тайник был обустроен в одном из поселков Станично-Луганского района Луганской области.

"Сотрудники СБУ… изъяли из тайника, который находился неподалеку лесополосы, три ручных противотанковых гранатомета, противопехотную мину МОН-50, два заряда к миномету калибра 120 миллиметров, три гранаты РПГ-22. Также обнаружили 19 корпусов гранат РГД, РГ-42 и Ф1, три запала для ручных гранат, 3240 патронов калибра 5,45 миллиметров и почти 700 патронов калибра 7,62 миллиметра", - говорится в сообщении.