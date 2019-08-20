Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T14:11Z
https://ria.ru/20190820/1557670124.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155676/72/1556767252_0:0:2518:1416_1036x0_80_0_0_63ca9291b193d88daa72804e653b72cf.jpg
РИА Новости

Лукашенко пригрозил "изъять из общества" "оборзевших" силовиков

14:11 20.08.2019
1247
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил серьезные недостатки в работе правоохранительной системы страны и пригрозил "изъять из общества" некоторых "оборзевших" силовиков в связи с фальсификациями в ходе расследования уголовных дел.
Как передает Sputnik Беларусь, это заявление было сделано во вторник на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. В частности, как отметил Лукашенко, у людей порой складывается впечатление, что правоохранителей в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
9 августа, 16:14РИА Новости
Лукашенко поручил спецслужбам прослушивать граждан "цивилизованно"
"Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить - эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют", - сказал глава государства.
Еще хуже, продолжил Лукашенко, когда это сопровождается применением активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям. "Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга - это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе", - подчеркнул президент.
По его словам, что вообще недопустимо в практике силовиков - появляется новая "форма работы", а именно - прямое давление на участников уголовного процесса. Лукашенко обратил внимание, что "даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять". Он возмутился тем, что его об этих фактах просто информируют, а соответствующие меры воздействия в отношении таких правоохранителей не принимаются.
Лукашенко также отметил, что проблемы в правоохранительной системе страны, причем в ряде случаев достаточно острые, выявляют обращения граждан и правоприменительная практика. По словам президента, все это говорит о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений, а также прокуратуры.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
2530013
Обсудить 1
Александр ЛукашенкоБелоруссия
Рекомендуем
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
РИА
Новости
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Лента
новостей
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" начал смешивать загрязненную нефть с чистой
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
В Кремле рассказали подробности переговоров Путина и Макрона
Виды острова Итуруп
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Марк Захаров на церемонии прощания с актером и режиссером Олегом Табаковым
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию, сообщили СМИ
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния