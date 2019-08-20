Лукашенко пригрозил "изъять из общества" "оборзевших" силовиков

МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил серьезные недостатки в работе правоохранительной системы страны и пригрозил "изъять из общества" некоторых "оборзевших" силовиков в связи с фальсификациями в ходе расследования уголовных дел.

Как передает Sputnik Беларусь , это заявление было сделано во вторник на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. В частности, как отметил Лукашенко, у людей порой складывается впечатление, что правоохранителей в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы.

"Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить - эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют", - сказал глава государства.

Еще хуже, продолжил Лукашенко, когда это сопровождается применением активных силовых методов, несоразмерных возникающим ситуациям. "Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга - это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе", - подчеркнул президент.

По его словам, что вообще недопустимо в практике силовиков - появляется новая "форма работы", а именно - прямое давление на участников уголовного процесса. Лукашенко обратил внимание, что "даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять". Он возмутился тем, что его об этих фактах просто информируют, а соответствующие меры воздействия в отношении таких правоохранителей не принимаются.

Лукашенко также отметил, что проблемы в правоохранительной системе страны, причем в ряде случаев достаточно острые, выявляют обращения граждан и правоприменительная практика. По словам президента, все это говорит о серьезных недостатках и просчетах в работе оперативно-розыскных и следственных подразделений, а также прокуратуры.