Титов заявил о провале защиты бизнеса от чиновников

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о провале уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу в России: количество таких дел за полгода снизилось почти на треть.

"В том, что касается уголовного преследования чиновников, препятствующих законному бизнесу, очевиден провал", - заявил Титов РИА Новости, комментируя статистику уголовных дел за первое полугодие 2019 года, предоставленную главным информационно-аналитическим центром МВД.

Аппарат уполномоченного, проанализировав эти данные, обнаружил, что число зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), за январь-июнь сократилось на 31,9% к аналогичному периоду прошлого года. Выявлено всего 25 лиц, совершивших подобное преступление, а в суд с обвинительным заключением было передано всего 12 дел.

"Изменить ситуацию, на мой взгляд, возможно только дав прокуратуре определенные процессуальные возможности. В частности, на мой взгляд, было бы полезно предоставить ей право направлять органам следствия обязательные к исполнению поручения о возбуждении дел по данной статье. Это увеличило бы число подобных дел и ускорило бы их расследование", - считает бизнес-омбудсмен.

При этом, по его данным, число дел против предпринимателей неуклонно растет. Так, в первом полугодии по статьям о мошенничестве (159 УК) было зарегистрировано 105,7 тысячи дел (рост на 5,4%), причем более бурный рост зафиксирован по категориям мошенничества при получении выплат (на 27,6%) и мошенничества с использованием электронных средств платежа (почти в 9 раз). Число новых дел по преступлениям в сфере экономической деятельности (глава 22 УК) выросло на 7,7% - до 25,9 тысячи.