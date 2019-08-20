В Сочи эвакуировали трех человек при пожаре в пятиэтажке

СОЧИ, 20 авг - РИА Новости. Три человека эвакуированы из пятиэтажного дома в Сочи, где горит квартира; информация о пострадавших уточняется, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, во вторник днём диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступила информация о возгорании в квартире на втором этаже в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Макаренко в Сочи.
"По прибытию к месту пожара установлено, что происходит горение квартиры на площади 40 квадратных метров. Проведена эвакуация трех человек. Информация о пострадавших и погибших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 12:40 спасателям удалось локализовать пожар на площади 40 квадратных метров.