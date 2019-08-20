Власти Кубани направят 4,9 миллиарда рублей на подготовку ЖКХ края к зиме

КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят в текущем году на подготовку к зиме жилищно-коммунального комплекса и объектов соцсферы около 4,9 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Регион вышел на финишную прямую в подготовке к грядущему отопительному сезону. Эту работу мы начали еще в феврале. На подготовку жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к зиме в этом году мы направляем порядка 4,9 миллиарда рублей", - сказал Кондратьев.

По его словам, к работе уже готовы 1779 котельных и 2134 километра тепловых сетей. "Если говорить о многоквартирных жилых домах, то этот показатель достиг уже 66,4% - это почти девять тысяч домов. Полностью завершить работу по подготовке жилых помещений мы планируем до 30 сентября", - отметил губернатор.

Собеседник агентства добавил, что с 2016 года регион ведет системную работу по замене не менее 5% тепловых сетей и модернизирует котельные. "Эти меры уже привели к существенному снижению аварийности в регионе в зимнее время. Только в 2019-2020 году мы заменим 152 километра тепловых сетей и отремонтируем 45 котельных. В этой работе мы успешно используем механизм государственно-частного партнерства", - уточнил глава края.

Он добавил, что в этому году заменили 1,1 километра теплотрассы от Краснодарской ТЭЦ по направлению к центру города - инвестиции составили более 100 миллионов рублей. "Тепломагистраль, которая обеспечивает весь исторический центр, не модернизировалась больше 60 лет. В течение 7 лет предстоит заменить всю теплотрассу, а это 10 километров. Стоимость работ составит 1,2 миллиарда рублей", - пояснил губернатор.