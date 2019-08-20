МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москвичи в День города увидят уникальные театральные постановки от театров России и зарубежья, а также послушают классическую музыку, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"В День города гостей ждет масштабная культурная программа: почти 100 концертов и спектаклей (порядка 20 из них поставлены специально для праздника на Тверской)", - говорится в материалах.

Сообщается, что гости смогут посмотреть балетные постановки и драматические спектакли.

"Проект "Золотая маска" в городе" привезет на Тверскую лучшие постановки уличных театров России и зарубежья", - отмечается в материалах.

Также сообщается, что для всех гостей праздника выступят московские оркестры, популярные группы и исполнители в разных жанрах: от джаза до инди, от рока до эстрады. Помимо Тверской улицы, праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут на сотнях площадок по всему городу. Москвичей поздравят более 1000 популярных исполнителей.