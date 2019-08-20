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РИА Новости

Москвичи в День города увидят уникальные театральные постановки

13:58 20.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Москву
Вид на Москву
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид на Москву. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москвичи в День города увидят уникальные театральные постановки от театров России и зарубежья, а также послушают классическую музыку, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
"В День города гостей ждет масштабная культурная программа: почти 100 концертов и спектаклей (порядка 20 из них поставлены специально для праздника на Тверской)", - говорится в материалах.
Сообщается, что гости смогут посмотреть балетные постановки и драматические спектакли.
"Проект "Золотая маска" в городе" привезет на Тверскую лучшие постановки уличных театров России и зарубежья", - отмечается в материалах.
Парк Зарядье
12 августа, 09:41РИА Новости
Москвичи рассказали, что хотели бы видеть в парках в День города
Также сообщается, что для всех гостей праздника выступят московские оркестры, популярные группы и исполнители в разных жанрах: от джаза до инди, от рока до эстрады. Помимо Тверской улицы, праздничные мероприятия в честь Дня города пройдут на сотнях площадок по всему городу. Москвичей поздравят более 1000 популярных исполнителей.
Так, отмечается, что концерты классической музыки состоятся у Храма Христа Спасителя, в парке "Кусково" и Государственном музее-заповеднике "Царицыно". В Измайловском парке пройдёт рок-фестиваль с участием молодых исполнителей и известных артистов.
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