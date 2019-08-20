Под крылом кудрявого пеликана: лучшие фото Bird Photographer of the Year

Звание фотографа года, первое место в категории "Лучший портрет" и приз зрительских симпатий завоевала британка Кэрон Стил (Caron Steele) за снимок кудрявого пеликана с озера Керкини в Греции. Автору лучшего кадра конкурса досталась премия в пять тысяч фунтов стерлингов.