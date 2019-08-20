Под крылом кудрявого пеликана: лучшие фото Bird Photographer of the Year

Звание фотографа года, первое место в категории "Лучший портрет" и приз зрительских симпатий завоевала британка Кэрон Стил (Caron Steele) за снимок кудрявого пеликана с озера Керкини в Греции. Автору лучшего кадра конкурса досталась премия в пять тысяч фунтов стерлингов.
Звание фотографа года, первое место в категории "Лучший портрет" и приз зрительских симпатий завоевала британка Кэрон Стил (Caron Steele) за снимок кудрявого пеликана с озера Керкини в Греции. Автору лучшего кадра конкурса досталась премия в пять тысяч фунтов стерлингов.
Второе место в категории "Лучший портрет" присудили Бену Эндрю (Ben Andrew) из Великобритании, заснявшему зимородка рядом с автобусной остановкой в центре города.
Второе место в категории "Лучший портрет" присудили Бену Эндрю (Ben Andrew) из Великобритании, заснявшему зимородка рядом с автобусной остановкой в центре города.
Тройку призеров в номинации "Лучший портрет" замыкают фотограф англичанин Уильям Стил (William Steel) и египетская цапля.
Тройку призеров в номинации "Лучший портрет" замыкают фотограф англичанин Уильям Стил (William Steel) и египетская цапля.
Победу в категории "Внимание к деталям" присудили норвежцу Полу Хермансену (Pål Hermansen) за оригинальное фото ястреба-тетеревятника.
Победу в категории "Внимание к деталям" присудили норвежцу Полу Хермансену (Pål Hermansen) за оригинальное фото ястреба-тетеревятника.
Второе место в номинации "Внимание к деталям" жюри отдало Чабе Тёкёли (Csaba Tökölyi) из Венгрии за снимок малой белой цапли.
Второе место в номинации "Внимание к деталям" жюри отдало Чабе Тёкёли (Csaba Tökölyi) из Венгрии за снимок малой белой цапли.
Третье место в категории "Внимание к деталям" — у Старта Петча (Start Petch) из Великобритании и фотографии евразийского перепелятника.
Третье место в категории "Внимание к деталям" — у Старта Петча (Start Petch) из Великобритании и фотографии евразийского перепелятника.
Яркий пурпурноголовый ушастый колибри принес Ивану Шергену (Ivan sjögren) из Швеции победу в категории "Поведение птиц".
Яркий пурпурноголовый ушастый колибри принес Ивану Шергену (Ivan sjögren) из Швеции победу в категории "Поведение птиц".
Второе место в номинации "Поведение птиц" досталось Йожефу Гергели (Jozsef Gergely) из Сербии за снимок серой цапли.
Второе место в номинации "Поведение птиц" досталось Йожефу Гергели (Jozsef Gergely) из Сербии за снимок серой цапли.
На третьем месте в категории "Поведение птиц" оказались пестрые фазаны, увиденные фотографом Хью И (Hu Yi) из Китая.
На третьем месте в категории "Поведение птиц" оказались пестрые фазаны, увиденные фотографом Хью И (Hu Yi) из Китая.
Победу в номинации "Птицы в полете" жюри отдало черному водорезу и автору фото Никуню Пателю (Nikunj Patel) из США.
Победу в номинации "Птицы в полете" жюри отдало черному водорезу и автору фото Никуню Пателю (Nikunj Patel) из США.
Второе место в категории "Птицы в полете" занял снимок новогвинейской ласточки, сделанный австралийским фотографом Джорджиной Стейтлер (Georgina Steytler).
Второе место в категории "Птицы в полете" занял снимок новогвинейской ласточки, сделанный австралийским фотографом Джорджиной Стейтлер (Georgina Steytler).
На третьем месте в номинации "Птицы в полете" оказались синекрылые тонкоклювые попугаи канадскоого фотографа Лирона Герцмана (Liron Gertsman).
На третьем месте в номинации "Птицы в полете" оказались синекрылые тонкоклювые попугаи канадскоого фотографа Лирона Герцмана (Liron Gertsman).
Лучшим в категории "Птицы в окружающей среде" стал кадр Мохаммеда Хоршеда (Mohammad Khorshed) из Кувейта.
Лучшим в категории "Птицы в окружающей среде" стал кадр Мохаммеда Хоршеда (Mohammad Khorshed) из Кувейта.
Ушастая сова, замеченная нидерландским фотографом Эдвином Гисберсом (Edwin Giesbers) в ветвях дерева, принесла автору серебро в номинации "Птицы в окружающей среде".
Ушастая сова, замеченная нидерландским фотографом Эдвином Гисберсом (Edwin Giesbers) в ветвях дерева, принесла автору серебро в номинации "Птицы в окружающей среде".
Фото сумеречных американских стрижей, сделанное британкой Хелен Мур (Helen Moore) в Аргентине, завоевало бронзу в категории "Птицы в окружающей среде".
Фото сумеречных американских стрижей, сделанное британкой Хелен Мур (Helen Moore) в Аргентине, завоевало бронзу в категории "Птицы в окружающей среде".
Фото французского фотографа Марка Вебера (Marc Weber) победило в номинации "Творческий образ".
Фото французского фотографа Марка Вебера (Marc Weber) победило в номинации "Творческий образ".
Второе место в категории "Творческий образ" — у морских птиц британки Кэтрин Купер.
Второе место в категории "Творческий образ" — у морских птиц британки Кэтрин Купер.
Бронзовый призер в номинации "Творческий образ" — фотограф из Норвегии Одан Ли Даль (Audun Lie Dahl) и героиня снимка, тонкоклювая кайра.
Бронзовый призер в номинации "Творческий образ" — фотограф из Норвегии Одан Ли Даль (Audun Lie Dahl) и героиня снимка, тонкоклювая кайра.
Лучшим в номинации "Садовые и городские птицы" стало фото белой совы, расположившейся над белой церквушкой. Автор — Чад Ларсен (Chad Larsen) из Канады.
Лучшим в номинации "Садовые и городские птицы" стало фото белой совы, расположившейся над белой церквушкой. Автор — Чад Ларсен (Chad Larsen) из Канады.
Лебеди с озера Онтарио поразили не только Мееру Сулейман (Meera Sulaiman) из Канады, но и жюри конкурса, которое отдало снимку второе место в категории "Садовые и городские птицы".
Лебеди с озера Онтарио поразили не только Мееру Сулейман (Meera Sulaiman) из Канады, но и жюри конкурса, которое отдало снимку второе место в категории "Садовые и городские птицы".
Морянка из семейства утиных помогла немецкому фотографу Мартину Эшхольцу (Martin Eschholz) завоевать третье место в номинации "Садовые и городские птицы".
Морянка из семейства утиных помогла немецкому фотографу Мартину Эшхольцу (Martin Eschholz) завоевать третье место в номинации "Садовые и городские птицы".