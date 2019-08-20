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РИА Новости

Под крылом кудрявого пеликана: лучшие фото Bird Photographer of the Year

18:58 20.08.2019 (обновлено: 19:13 20.08.2019)
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Жюри конкурса для фотографов, снимающих птиц, определило победителей. Работы лауреатов Bird Photographer of the Year 2019 — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Caron Steele/Bird Photographer of the Year 2019

Звание фотографа года, первое место в категории "Лучший портрет" и приз зрительских симпатий завоевала британка Кэрон Стил (Caron Steele) за снимок кудрявого пеликана с озера Керкини в Греции. Автору лучшего кадра конкурса досталась премия в пять тысяч фунтов стерлингов.

Работа фотографа Caron Steele, занявшая первое место в категории Лучший портрет в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
1 из 21

Звание фотографа года, первое место в категории "Лучший портрет" и приз зрительских симпатий завоевала британка Кэрон Стил (Caron Steele) за снимок кудрявого пеликана с озера Керкини в Греции. Автору лучшего кадра конкурса досталась премия в пять тысяч фунтов стерлингов.

© Фото : Caron Steele/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Ben Andrew/Bird Photographer of the Year 2019

Второе место в категории "Лучший портрет" присудили Бену Эндрю (Ben Andrew) из Великобритании, заснявшему зимородка рядом с автобусной остановкой в центре города.

Работа фотографа Ben Andrew, занявшая второе место в категории Лучший портрет в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
2 из 21

Второе место в категории "Лучший портрет" присудили Бену Эндрю (Ben Andrew) из Великобритании, заснявшему зимородка рядом с автобусной остановкой в центре города.

© Фото : Ben Andrew/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : William Steel/Bird Photographer of the Year 2019

Тройку призеров в номинации "Лучший портрет" замыкают фотограф англичанин Уильям Стил (William Steel) и египетская цапля.

Работа фотографа William Steel, занявшая третье место в категории Лучший портрет в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
3 из 21

Тройку призеров в номинации "Лучший портрет" замыкают фотограф англичанин Уильям Стил (William Steel) и египетская цапля.

© Фото : William Steel/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Pеl Hermansen/Bird Photographer of the Year 2019

Победу в категории "Внимание к деталям" присудили норвежцу Полу Хермансену (Pål Hermansen) за оригинальное фото ястреба-тетеревятника.

Работа фотографа Pеl Hermansen, занявшая первое место в категории Внимание к деталям в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
4 из 21

Победу в категории "Внимание к деталям" присудили норвежцу Полу Хермансену (Pål Hermansen) за оригинальное фото ястреба-тетеревятника.

© Фото : Pеl Hermansen/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Csaba Tökölyi/Bird Photographer of the Year 2019

Второе место в номинации "Внимание к деталям" жюри отдало Чабе Тёкёли (Csaba Tökölyi) из Венгрии за снимок малой белой цапли.

Работа фотографа Csaba Tökölyi, занявшая второе место в категории Внимание к деталям в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
5 из 21

Второе место в номинации "Внимание к деталям" жюри отдало Чабе Тёкёли (Csaba Tökölyi) из Венгрии за снимок малой белой цапли.

© Фото : Csaba Tökölyi/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Start Petch/Bird Photographer of the Year 2019

Третье место в категории "Внимание к деталям" — у Старта Петча (Start Petch) из Великобритании и фотографии евразийского перепелятника.

Работа фотографа Start Petch, занявшая третье место в категории Внимание к деталям в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
6 из 21

Третье место в категории "Внимание к деталям" — у Старта Петча (Start Petch) из Великобритании и фотографии евразийского перепелятника.

© Фото : Start Petch/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Ivan Sjögren/Bird Photographer of the Year 2019

Яркий пурпурноголовый ушастый колибри принес Ивану Шергену (Ivan sjögren) из Швеции победу в категории "Поведение птиц".

Работа фотографа Ivan Sjögren, занявшая первое место в категории Поведение птиц в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
7 из 21

Яркий пурпурноголовый ушастый колибри принес Ивану Шергену (Ivan sjögren) из Швеции победу в категории "Поведение птиц".

© Фото : Ivan Sjögren/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Jozsef Gergely/Bird Photographer of the Year 2019

Второе место в номинации "Поведение птиц" досталось Йожефу Гергели (Jozsef Gergely) из Сербии за снимок серой цапли.

Работа фотографа Jozsef Gergely, занявшая второе место в категории Поведение птиц в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
8 из 21

Второе место в номинации "Поведение птиц" досталось Йожефу Гергели (Jozsef Gergely) из Сербии за снимок серой цапли.

© Фото : Jozsef Gergely/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Hu Yi/Bird Photographer of the Year 2019

На третьем месте в категории "Поведение птиц" оказались пестрые фазаны, увиденные фотографом Хью И (Hu Yi) из Китая.

Работа фотографа Hu Yi, занявшая третье место в категории Поведение птиц в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
9 из 21

На третьем месте в категории "Поведение птиц" оказались пестрые фазаны, увиденные фотографом Хью И (Hu Yi) из Китая.

© Фото : Hu Yi/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Nikunj Patel/Bird Photographer of the Year 2019

Победу в номинации "Птицы в полете" жюри отдало черному водорезу и автору фото Никуню Пателю (Nikunj Patel) из США.

Работа фотографа Nikunj Patel, занявшая первое место в категории Птицы в полете в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
10 из 21

Победу в номинации "Птицы в полете" жюри отдало черному водорезу и автору фото Никуню Пателю (Nikunj Patel) из США.

© Фото : Nikunj Patel/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Georgina Steytler/Bird Photographer of the Year 2019

Второе место в категории "Птицы в полете" занял снимок новогвинейской ласточки, сделанный австралийским фотографом Джорджиной Стейтлер (Georgina Steytler).

Работа фотографа Georgina Steytler, занявшая второе место в категории Птицы в полете в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
11 из 21

Второе место в категории "Птицы в полете" занял снимок новогвинейской ласточки, сделанный австралийским фотографом Джорджиной Стейтлер (Georgina Steytler).

© Фото : Georgina Steytler/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Liron Gertsman/Bird Photographer of the Year 2019

На третьем месте в номинации "Птицы в полете" оказались синекрылые тонкоклювые попугаи канадскоого фотографа Лирона Герцмана (Liron Gertsman).

Работа фотографа Liron Gertsman, занявшая третье место в категории Птицы в полете в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
12 из 21

На третьем месте в номинации "Птицы в полете" оказались синекрылые тонкоклювые попугаи канадскоого фотографа Лирона Герцмана (Liron Gertsman).

© Фото : Liron Gertsman/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Mohammad Khorshed/Bird Photographer of the Year 2019

Лучшим в категории "Птицы в окружающей среде" стал кадр Мохаммеда Хоршеда (Mohammad Khorshed) из Кувейта.

Работа фотографа Mohammad Khorshed, занявшая первое место в категории Птицы в окружающей среде в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
13 из 21

Лучшим в категории "Птицы в окружающей среде" стал кадр Мохаммеда Хоршеда (Mohammad Khorshed) из Кувейта.

© Фото : Mohammad Khorshed/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Edwin Giesbers/Bird Photographer of the Year 2019

Ушастая сова, замеченная нидерландским фотографом Эдвином Гисберсом (Edwin Giesbers) в ветвях дерева, принесла автору серебро в номинации "Птицы в окружающей среде".

Работа фотографа Edwin Giesbers, занявшая второе место в категории Птицы в окружающей среде в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
14 из 21

Ушастая сова, замеченная нидерландским фотографом Эдвином Гисберсом (Edwin Giesbers) в ветвях дерева, принесла автору серебро в номинации "Птицы в окружающей среде".

© Фото : Edwin Giesbers/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Helen Moore/Bird Photographer of the Year 2019

Фото сумеречных американских стрижей, сделанное британкой Хелен Мур (Helen Moore) в Аргентине, завоевало бронзу в категории "Птицы в окружающей среде".

Работа фотографа Helen Moore, занявшая третье место в категории Птицы в окружающей среде в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
15 из 21

Фото сумеречных американских стрижей, сделанное британкой Хелен Мур (Helen Moore) в Аргентине, завоевало бронзу в категории "Птицы в окружающей среде".

© Фото : Helen Moore/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Marc Weber/Bird Photographer of the Year 2019

Фото французского фотографа Марка Вебера (Marc Weber) победило в номинации "Творческий образ".

Работа фотографа Marc Weber, занявшая первое место в категории Креативные образы в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
16 из 21

Фото французского фотографа Марка Вебера (Marc Weber) победило в номинации "Творческий образ".

© Фото : Marc Weber/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Kathryn Cooper/Bird Photographer of the Year 2019

Второе место в категории "Творческий образ" — у морских птиц британки Кэтрин Купер.

Работа фотографа Kathryn Cooper, занявшая второе место в категории Креативные образы в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
17 из 21

Второе место в категории "Творческий образ" — у морских птиц британки Кэтрин Купер.

© Фото : Kathryn Cooper/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Audun Lie Dahl/Bird Photographer of the Year 2019

Бронзовый призер в номинации "Творческий образ" — фотограф из Норвегии Одан Ли Даль (Audun Lie Dahl) и героиня снимка, тонкоклювая кайра.

Работа фотографа Audun Lie Dahl, занявшая третье место в категории Креативные образы в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
18 из 21

Бронзовый призер в номинации "Творческий образ" — фотограф из Норвегии Одан Ли Даль (Audun Lie Dahl) и героиня снимка, тонкоклювая кайра.

© Фото : Audun Lie Dahl/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Chad Larsen/Bird Photographer of the Year 2019

Лучшим в номинации "Садовые и городские птицы" стало фото белой совы, расположившейся над белой церквушкой. Автор — Чад Ларсен (Chad Larsen) из Канады.

Работа фотографа Chad Larsen, занявшая первое место в категории Садовые и городские птицы в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
19 из 21

Лучшим в номинации "Садовые и городские птицы" стало фото белой совы, расположившейся над белой церквушкой. Автор — Чад Ларсен (Chad Larsen) из Канады.

© Фото : Chad Larsen/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Meera Sulaiman/Bird Photographer of the Year 2019

Лебеди с озера Онтарио поразили не только Мееру Сулейман (Meera Sulaiman) из Канады, но и жюри конкурса, которое отдало снимку второе место в категории "Садовые и городские птицы".

Работа фотографа Meera Sulaiman, занявшая второе место в категории Садовые и городские птицы в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
20 из 21

Лебеди с озера Онтарио поразили не только Мееру Сулейман (Meera Sulaiman) из Канады, но и жюри конкурса, которое отдало снимку второе место в категории "Садовые и городские птицы".

© Фото : Meera Sulaiman/Bird Photographer of the Year 2019
© Фото : Martin Eschholz/Bird Photographer of the Year 2019

Морянка из семейства утиных помогла немецкому фотографу Мартину Эшхольцу (Martin Eschholz) завоевать третье место в номинации "Садовые и городские птицы".

Работа фотографа Martin Eschholz, занявшая третье место в категории Садовые и городские птицы в фотоконкурсе Bird Photographer of the Year 2019
21 из 21

Морянка из семейства утиных помогла немецкому фотографу Мартину Эшхольцу (Martin Eschholz) завоевать третье место в номинации "Садовые и городские птицы".

© Фото : Martin Eschholz/Bird Photographer of the Year 2019
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