Экс-замглавы администрации Астрахани осудили после гибели подростка

ВОЛГОГРАД, 20 авг - РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации Астрахани Виктор Корженко приговорен к двум годам колонии-поселения за гибель 13-летнего ребенка, который разбился насмерть, сорвавшись с чердака заброшенного Дома культуры, сообщает во вторник пресс-служба СУСК России по Астраханской области.

Ранее сообщалось, бывший замглавы администрации Астрахани Виктор Корженко обвиняется в халатности, повлекшей гибель ребенка (часть 2 статьи 293 УК РФ). Летом 2017 года малолетний ребенок забрался с товарищами в заброшенное здание Дома культуры железнодорожников и упал с высоты третьего этажа на лестничный марш, он умер в машине скорой помощи. По версии следствия, обвиняемый знал, что здание бывшего Дома культуры в Ленинском районе города находится в неудовлетворительном состоянии, не используется, в него можно свободно зайти, но не принял мер к его безопасному содержанию.

По информации СК, экс-замглавы Астрахани решением суда признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.