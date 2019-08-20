Экс-замглавы администрации Астрахани осудили после гибели подростка

ВОЛГОГРАД, 20 авг - РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации Астрахани Виктор Корженко приговорен к двум годам колонии-поселения за гибель 13-летнего ребенка, который разбился насмерть, сорвавшись с чердака заброшенного Дома культуры, сообщает во вторник пресс-служба СУСК России по Астраханской области.
Ранее сообщалось, бывший замглавы администрации Астрахани Виктор Корженко обвиняется в халатности, повлекшей гибель ребенка (часть 2 статьи 293 УК РФ). Летом 2017 года малолетний ребенок забрался с товарищами в заброшенное здание Дома культуры железнодорожников и упал с высоты третьего этажа на лестничный марш, он умер в машине скорой помощи. По версии следствия, обвиняемый знал, что здание бывшего Дома культуры в Ленинском районе города находится в неудовлетворительном состоянии, не используется, в него можно свободно зайти, но не принял мер к его безопасному содержанию.
По информации СК, экс-замглавы Астрахани решением суда признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
"Приговором Кировского районного суда Астрахани бывшему заместителю главы администрации муниципального образования "Город Астрахань" назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, сроком на два года", - говорится в сообщении СК.