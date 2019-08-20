Московские музеи 7-8 сентября будут работать бесплатно в честь Дня города

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Московские музеи 7-8 сентября будут работать бесплатно в честь празднования Дня города, говорится в материалах к заседанию президиума столичного правительства.
"Седьмого-восьмого сентября музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры города Москвы, будут работать бесплатно. В них также пройдет ряд интересных мероприятий", - говорится в материалах.
В частности, Музей Высоцкого совместно с коллективом "Песни нашего века" проведет детско-юношеский песенно-поэтический марафон "Я смотрю на Москву через призму поэзии" у памятника Высоцкому на Страстном бульваре.