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РИА Новости

Длина бюллетеней в некоторых муниципалитетах Крыма достигнет около метра

13:49 20.08.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Длина бюллетеней в единый день голосования в отдельных муниципалитетах Крыма достигнет около метра, сообщила секретарь избирательной комиссии республики Наталья Безрученко.
"Максимальная длина – 88 сантиметров. Это максимум, который может вообще изготовить типография, на которой у нас печатаются бюллетени", - сказала журналистам Безрученко.
По ее словам, столь длинные бюллетени получат избиратели в отдельных районах республики на выборах в муниципалитеты.
Выборы в парламент республики и местные советы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В республике зарегистрировано около 1,5 млн избирателей.
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