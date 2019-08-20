Длина бюллетеней в некоторых муниципалитетах Крыма достигнет около метра

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Длина бюллетеней в единый день голосования в отдельных муниципалитетах Крыма достигнет около метра, сообщила секретарь избирательной комиссии республики Наталья Безрученко.
"Максимальная длина – 88 сантиметров. Это максимум, который может вообще изготовить типография, на которой у нас печатаются бюллетени", - сказала журналистам Безрученко.
По ее словам, столь длинные бюллетени получат избиратели в отдельных районах республики на выборах в муниципалитеты.
Выборы в парламент республики и местные советы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В республике зарегистрировано около 1,5 млн избирателей.