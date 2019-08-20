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РИА Новости

Данные немецких клиентов Mastercard попали в открытый доступ, сообщили СМИ

13:45 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.  Данные почти 90 тысяч участников бонусной программы "Priceless Specials" от Mastercard из Германии попали в сеть в открытый доступ, сообщила газета Zeit.
Данные, среди которых имена, адреса электронной почты и частично номера карт, появились списком на одном из интернет-форумов. В таблице обозначены первые две и четыре последние цифры номера карты Mastercard, а в некоторых случаях адрес с телефоном пользователя.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
12 июля, 19:49Сказано в эфире - Радио Sputnik
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Платформа бонусной программы закрыта из-за мер предосторожности, сообщили в Mastercard. "Мы очень серьезно относимся к приватности и усиленно изучаем эту проблему", - заявили в компании. Кроме того, в компании отметили отсутствие связи с платежной сетью Mastercard.
Выборочная контрольная проверка показала наличие корректных сведений среди более чем 89,4 тысячи записей. Список также содержал данные о том, подписался ли пользователь на новостную рассылку или смс-уведомления. Дата рождения и данные о том, с какого времени человек является клиентом, не указаны в таблице.
Бонусная программа Priceless Specials стартовала в Германии в начале прошлого года.
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ГерманияРоссияMasterCard, Inc.Происшествия
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