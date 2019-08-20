Данные немецких клиентов Mastercard попали в открытый доступ, сообщили СМИ

Слышали новость? Россияне могут остаться без Visa и MasterCard Что делать с "санкционкой"? Согласятся ли Visa и MasterCard на новые условия работы в России? Куда пойти учиться, чтоб много зарабатывать? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?"