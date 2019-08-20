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РИА Новости

Депутат Саблин подарил Асаду корабельный колокол от Черноморского флота

13:36 20.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сирийской арабской республики Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин, находящийся с визитом в Сирии, передал президенту САР Башару Асаду подарок от Черноморского флота России - настоящий корабельный колокол; делегация РФ пожелала, чтобы этот колокол в ближайшее время отбил час победы над терроризмом, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".
Ранее сообщалось, что глава группы дружбы парламентов РФ и Сирии, первый зампред "Боевого братства" Дмитрий Саблин прибыл с визитом в САР, в ходе которого запланирована встреча с президентом республики Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
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"Он (Саблин) передал Асаду подарок от Черноморского флота - настоящий корабельный колокол, отбивающий склянки на корабле. Российская делегация пожелала президенту САР, чтобы этот колокол в ближайшее время отбил час победы над терроризмом", - говорится в сообщении.
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