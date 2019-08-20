Депутат Саблин подарил Асаду корабельный колокол от Черноморского флота

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин, находящийся с визитом в Сирии, передал президенту САР Башару Асаду подарок от Черноморского флота России - настоящий корабельный колокол; делегация РФ пожелала, чтобы этот колокол в ближайшее время отбил час победы над терроризмом, сообщила пресс-служба Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".

Ранее сообщалось, что глава группы дружбы парламентов РФ и Сирии, первый зампред "Боевого братства" Дмитрий Саблин прибыл с визитом в САР, в ходе которого запланирована встреча с президентом республики Башаром Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.