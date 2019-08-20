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РИА Новости

Пресс-конференция о XVI летних Паралимпийских играх

13:34 20.08.2019 (обновлено: 13:35 20.08.2019)
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22 августа в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Год – до XVI летних Паралимпийских игр в Токио".
Участники:
- президент Паралимпийского комитета России Владимир ЛУКИН;
- председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР, шеф миссии сборной команды России на XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио (Япония) Павел РОЖКОВ;
- старший тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Юрий НАЗАРЕНКО;
- члены паралимпийской сборной команды России по плаванию, чемпионы и призеры Паралимпийских игр Денис ТАРАСОВ, Дмитрий ГРИГОРЬЕВ, Дарья ПИКАЛОВА;
- член паралимпийской сборной команды России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, чемпион и призер чемпионатов мира и Европы Елена КРУТОВА.

XVI летние Паралимпийские игры будут проходить в Токио (Япония) с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Порядка 4400 спортсменов из 160-ти стран разыграют 540 комплектов медалей в 22-х видах спорта, что на 11 комплектов медалей превышает программу Паралимпиады 2016 года. Какие новые виды спорта вошли в программу? Как ведется подготовка?

Также на пресс-конференции речь пойдет о Чемпионате мира по плаванию, который состоится с 9 по 15 сентября в Лондоне и станет отборочным к Паралимпийским играм – 2020. В последний раз российские пловцы принимали участие в Чемпионате мира в 2015 году. Тогда на пьедестал поднялись 34 российских спортсмена, которые завоевали 71 медаль – 32 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых – и стали первыми в общекомандном зачете.

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