Пресс-конференция о XVI летних Паралимпийских играх

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22 августа в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Год – до XVI летних Паралимпийских игр в Токио".