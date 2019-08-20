Пресс-конференция о XVI летних Паралимпийских играх

Участники:
- президент Паралимпийского комитета России Владимир ЛУКИН;
- председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР, шеф миссии сборной команды России на XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио (Япония) Павел РОЖКОВ;
- старший тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Юрий НАЗАРЕНКО;
- члены паралимпийской сборной команды России по плаванию, чемпионы и призеры Паралимпийских игр Денис ТАРАСОВ, Дмитрий ГРИГОРЬЕВ, Дарья ПИКАЛОВА;
- член паралимпийской сборной команды России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, чемпион и призер чемпионатов мира и Европы Елена КРУТОВА.
XVI летние Паралимпийские игры будут проходить в Токио (Япония) с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Порядка 4400 спортсменов из 160-ти стран разыграют 540 комплектов медалей в 22-х видах спорта, что на 11 комплектов медалей превышает программу Паралимпиады 2016 года. Какие новые виды спорта вошли в программу? Как ведется подготовка?
Также на пресс-конференции речь пойдет о Чемпионате мира по плаванию, который состоится с 9 по 15 сентября в Лондоне и станет отборочным к Паралимпийским играм – 2020. В последний раз российские пловцы принимали участие в Чемпионате мира в 2015 году. Тогда на пьедестал поднялись 34 российских спортсмена, которые завоевали 71 медаль – 32 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых – и стали первыми в общекомандном зачете.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент Паралимпийского комитета России Владимир ЛУКИН;
- председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР, шеф миссии сборной команды России на XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в г. Токио (Япония) Павел РОЖКОВ;
- старший тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Юрий НАЗАРЕНКО;
- члены паралимпийской сборной команды России по плаванию, чемпионы и призеры Паралимпийских игр Денис ТАРАСОВ, Дмитрий ГРИГОРЬЕВ, Дарья ПИКАЛОВА;
- член паралимпийской сборной команды России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, чемпион и призер чемпионатов мира и Европы Елена КРУТОВА.
XVI летние Паралимпийские игры будут проходить в Токио (Япония) с 25 августа по 6 сентября 2020 года. Порядка 4400 спортсменов из 160-ти стран разыграют 540 комплектов медалей в 22-х видах спорта, что на 11 комплектов медалей превышает программу Паралимпиады 2016 года. Какие новые виды спорта вошли в программу? Как ведется подготовка?
Также на пресс-конференции речь пойдет о Чемпионате мира по плаванию, который состоится с 9 по 15 сентября в Лондоне и станет отборочным к Паралимпийским играм – 2020. В последний раз российские пловцы принимали участие в Чемпионате мира в 2015 году. Тогда на пьедестал поднялись 34 российских спортсмена, которые завоевали 71 медаль – 32 золотых, 19 серебряных и 20 бронзовых – и стали первыми в общекомандном зачете.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/