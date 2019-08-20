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РИА Новости

Иностранные наблюдатели получат возможность следить за выборами в Крыму

13:35 20.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖители Симферополя на одном из избирательных участков
Жители Симферополя на одном из избирательных участков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Жители Симферополя на одном из избирательных участков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Глава крымского избиркома Михаил Малышев заявил, что иностранные наблюдатели получат возможность следить за выборами на полуострове в единый день голосования.
"Если кто-то приедет, то будут соответствующим образом оформлены и получат возможность наблюдать, как организованы и проходят выборы", - сказал журналистам Малышев.
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По его словам, наибольший интерес к крымским выборам со стороны международных наблюдателей был в 2014 году.
Выборы в парламент республики и местные советы пройдут в сентябре в единый день голосования. В республике зарегистрировано около 1,5 миллионов избирателей.
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Михаил МалышевКрымПолитика
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