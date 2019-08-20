Иностранные наблюдатели получат возможность следить за выборами в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Глава крымского избиркома Михаил Малышев заявил, что иностранные наблюдатели получат возможность следить за выборами на полуострове в единый день голосования.

"Если кто-то приедет, то будут соответствующим образом оформлены и получат возможность наблюдать, как организованы и проходят выборы", - сказал журналистам Малышев.

По его словам, наибольший интерес к крымским выборам со стороны международных наблюдателей был в 2014 году.