Стартует новый сезон проекта "РИА Новости Подкасты"

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Проект "РИА Новости Подкасты" начинает второй сезон с выпуска нового подкаста "Это надолго" для родителей маленьких детей и тех, кто только готовится стать мамами и папами. Совместно с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family tree" мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании.
В подкасте обсуждаются спорные и сложные проблемы: от грудного вскармливания до раннего развития, выбора няни и конфликтов в детском саду. В поисках ответов на вопросы родителям помогают психологи, педагоги, педиатры, карьерные консультанты, юристы.
"Все мои ровесники постепенно обзаводятся семьями и детьми, и, глядя на них, я понимаю, с каким невообразимым количеством непонятного и неизвестного они сталкиваются. Конечно, не на все их вопросы легко найти ответ, но мы вместе с нашими гостями стараемся выявить то, на что молодые родители могут опираться с уверенностью", – отметила один из авторов подкаста, редактор МИА "Россия сегодня" Лина Алексюнайте.
Первый эпизод подкаста вышел на сайте ria.ru 20 августа. Также он доступен в агрегаторах – Apple Podcasts, GooglePodcasts, Castbox, SoundStream и других.
"Мы оказываем всестороннюю информационную и психологическую поддержку семьи. Мы верим в то, что семья — это место поддержки и развития. Что детям хорошо там, где хорошо взрослым.
Что кризисы — это отличный повод для роста. А ошибок не допускает лишь тот, кто ничего не делает. И что не бывает единственно верного пути. У каждой семьи — он свой", – отметила соавтор подкаста журналист и основатель проекта Family Tree Анастасия Изюмская.
Проект "Подкасты РИА Новости" запущен 15 октября 2018 года. В настоящий момент его линейка содержит 9 подкастов по таким различным тематическим направлениям, как спорт, политика, наука, психология. Проект получил несколько премий, в частности премию Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2018 года Союза журналистов России, награды "Digital Communications Awards 2019" и VK Podcast Awards. Среди партнеров проекта – крупнейшие музеи Москвы, в том числе музей Космонавтики, Исторический музей, Третьяковская галерея.
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