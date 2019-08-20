Стартует новый сезон проекта "РИА Новости Подкасты"

"Все мои ровесники постепенно обзаводятся семьями и детьми, и, глядя на них, я понимаю, с каким невообразимым количеством непонятного и неизвестного они сталкиваются. Конечно, не на все их вопросы легко найти ответ, но мы вместе с нашими гостями стараемся выявить то, на что молодые родители могут опираться с уверенностью", – отметила один из авторов подкаста, редактор МИА "Россия сегодня" Лина Алексюнайте.