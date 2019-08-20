В Крыму поддержали идею ограничения использования телефонов в школах

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Министр образования, науки, молодежи и спорта Крыма Наталья Гончарова заявила, что поддерживает рекомендации Минпросвещения России об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
"Очень положительно. Это вопрос у нас завтра в повестке дня совета директоров, будем думать, как обеспечить сохранность этого имущества", - сказала журналистам Гончарова.
По ее мнению, проще всего будет обеспечить эти меры в младших классах, где телефоны можно сложить в определенном месте. Гончарова отметила, что нужно также продумать регламент пользования телефонами во время перемен и во внеурочное время. Она добавила, что для старших классов, возможно, потребуется установка индивидуальных камер для хранения мобильников.