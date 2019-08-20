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РИА Новости

В Крыму поддержали идею ограничения использования телефонов в школах

13:25 20.08.2019
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© Lev DolgachovШкольницы со смартфоном
Школьницы со смартфоном
© Lev Dolgachov
Школьницы со смартфоном. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Министр образования, науки, молодежи и спорта Крыма Наталья Гончарова заявила, что поддерживает рекомендации Минпросвещения России об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
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"Очень положительно. Это вопрос у нас завтра в повестке дня совета директоров, будем думать, как обеспечить сохранность этого имущества", - сказала журналистам Гончарова.
По ее мнению, проще всего будет обеспечить эти меры в младших классах, где телефоны можно сложить в определенном месте. Гончарова отметила, что нужно также продумать регламент пользования телефонами во время перемен и во внеурочное время. Она добавила, что для старших классов, возможно, потребуется установка индивидуальных камер для хранения мобильников.
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