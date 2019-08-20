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РИА Новости
Калужская область

В Калужской области закроют мусорный полигон в Тимашово

13:22 20.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов . Архивное фото
КАЛУГА, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил закрыть и рекультивировать мусорный полигон у деревни Тимашово в Боровском районе, поскольку он исчерпал свои ресурсы, сообщило правительство региона во вторник.
Работа муниципалитетов по выделению земельных участков для размещения объектов обращения с отходами стала одной из тем заседания регионального правительства.
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Глава региона отметил, что особенно остро проблема размещения отходов стоит в Обнинске, который свозит отходы на свалку у деревни Тимашово в Боровском районе. Это единственная свалка в округе, однако ее ресурсы исчерпаны. За немедленное прекращение приема мусора на полигон и его рекультивацию неоднократно высказывались и местные жители.
Губернатор рекомендовал министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егору Виркову "помочь администрации Обнинска грамотно решить эту проблему, чтобы не было никаких недовольств со стороны граждан".
"Я думаю, в этом или в следующем году полигон в Тимашово надо закрывать и рекультивировать. Он расширяться не будет. Посмотрите по срокам. Самое главное, чтобы они были понятны людям и чтобы о них знали руководители города. Надо поработать с региональным оператором и оформить договоренности о приеме местных отходов", - сказал Артамонов.
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Вместе с тем, по его мнению, предварительная сортировка мусора и создание перегрузочных площадок должны осуществляться на местах.
"Каждый муниципалитет должен сам заниматься своей проблемой, чтобы никому не было обидно. А уже в дальнейшем поставлять мусор на крупные предприятия для окончательной переработки и утилизации", - резюмировал глава региона.
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Калужская областьНовости - ЭкологияАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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