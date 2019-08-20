В Калужской области закроют мусорный полигон в Тимашово

КАЛУГА, 20 авг - РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил закрыть и рекультивировать мусорный полигон у деревни Тимашово в Боровском районе, поскольку он исчерпал свои ресурсы, сообщило правительство региона во вторник.

Работа муниципалитетов по выделению земельных участков для размещения объектов обращения с отходами стала одной из тем заседания регионального правительства.

Глава региона отметил, что особенно остро проблема размещения отходов стоит в Обнинске, который свозит отходы на свалку у деревни Тимашово в Боровском районе. Это единственная свалка в округе, однако ее ресурсы исчерпаны. За немедленное прекращение приема мусора на полигон и его рекультивацию неоднократно высказывались и местные жители.

Губернатор рекомендовал министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егору Виркову "помочь администрации Обнинска грамотно решить эту проблему, чтобы не было никаких недовольств со стороны граждан".

"Я думаю, в этом или в следующем году полигон в Тимашово надо закрывать и рекультивировать. Он расширяться не будет. Посмотрите по срокам. Самое главное, чтобы они были понятны людям и чтобы о них знали руководители города. Надо поработать с региональным оператором и оформить договоренности о приеме местных отходов", - сказал Артамонов.

Вместе с тем, по его мнению, предварительная сортировка мусора и создание перегрузочных площадок должны осуществляться на местах.