На мандаты в парламент Крыма претендуют около 670 кандидатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Около 670 кандидатов претендуют на мандаты в новом созыве государственного совета Крыма, сообщил глава республиканского избиркома Михаил Малышев.

Выборы в парламент республики пройдут в сентябре в единый день голосования. В госсовет избираются 75 депутатов: 50 по республиканскому избирательному округу, 25 – по одномандатным избирательным округам. Число избирателей в республике составляет около 1,5 миллиона человек.

"По состоянию на 19 августа, число выдвинутых кандидатов в депутаты составляет 668 человек", - сказал журналистам Малышев.