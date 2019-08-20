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РИА Новости

На мандаты в парламент Крыма претендуют около 670 кандидатов

13:21 20.08.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России на здании парламента Крыма
Государственный герб России на здании парламента Крыма
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Государственный герб России на здании парламента Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Около 670 кандидатов претендуют на мандаты в новом созыве государственного совета Крыма, сообщил глава республиканского избиркома Михаил Малышев.
Выборы в парламент республики пройдут в сентябре в единый день голосования. В госсовет избираются 75 депутатов: 50 по республиканскому избирательному округу, 25 – по одномандатным избирательным округам. Число избирателей в республике составляет около 1,5 миллиона человек.
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"По состоянию на 19 августа, число выдвинутых кандидатов в депутаты составляет 668 человек", - сказал журналистам Малышев.
В частности, по его словам, по 25 одномандатным избирательным округам выдвинуты 148 кандидатов, а по республиканскому округу зарегистрированы списки депутатов от восьми партий. В целом, избиркомом, помимо самовыдвиженцев, зарегистрированы кандидаты в депутаты от следующих партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", КПРФ, "Коммунисты России", "Родина", "Великое Отечество", "Патриоты России", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
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Михаил МалышевКрымПолитика
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