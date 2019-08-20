Косовский "экс-премьер" признался, что не боролся с коррупцией

БЕЛГРАД, 20 авг – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово в техническом мандате Рамуш Харадинай заявил, что не занимался борьбой с коррупцией в крае, так как "имел заботы поважнее".

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово и "премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал "президента" Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, заседание по роспуску парламента назначено на 22 августа.

"У меня были заботы поважнее борьбы с коррупцией, я занимался темой изменения границ, которая довела страну до чрезвычайного положения. Премьер, который должен защищать территорию, не может заниматься внутренними вопросами вроде коррупции", - цитирует Харадиная Радио и телевидение Косово.

Он добавил, что, когда убедится, что тема изменения границ полностью закрыта, "планирует заниматься внутренними вопросами". Накануне Харадинай и его Альянс за будущее Косово заключили предвыборную коалицию с оппозиционной Социал-демократической партией мэра Приштины и одного из бывших лидеров радикального движения "Самоопределение" Шпенда Ахмети.

Граница между самопровозглашенной республикой Косово и центральной Сербией существует в виде административной линии с КПП. В самом Косово также есть разделение на сербские и косовско-албанские территории.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.