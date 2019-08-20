В "Единой России" рекомендовали сместить с поста спикера райсовета на Алтае

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала президиуму политсовета партии в республике Алтай рассмотреть вопрос о смещении с должности спикера совета депутатов Чемальского района Людмилы Ящемской после ее неэтичного поведения, сообщает пресс-служба ЕР.

Ранее в соцсетях появилось информация, что женщина, похожая на Ящемскую, выгнала со своей турбазы туристов, оскорбляя их, угрожая и намекая на свою высокую должность. Сама Ящемская заявила журналистам, что никакого конфликта у нее с туристами не было.

В понедельник в пресс-службе регионального отделения партии сообщили РИА Новости, что Ящемская вышла из "Единой России" после скандального сообщения.

"Комиссия партии по этике приняла решение рекомендовать президиуму регионального политсовета "Единой России" Республики Алтай рассмотреть вопрос о смещении Ящемской с должности спикера совета депутатов", - цитирует пресс-служба партии слова ответственного секретаря комиссии, заместителя секретаря генсовета ЕР Евгения Ревенко.

Ревенко добавил, что комиссия просит реготделение партии и его секретаря Владимира Тюлентина взять на контроль исполнение решения.