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РИА Новости

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

12:58 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ночью воздух в Москве будет прогреваться до 16-18 градусов в ближайшие дни, температура днем будет до 29 градусов тепла, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сейчас будет не просто теплый, а очень теплый период для августа, жаркий можно сказать. Температура будет превышать норму в Москве на 4-6 градусов: сегодня - завтра - послезавтра. Температура поднимется до 25-29 градусов... Летняя погода характеризуется и ночными температурами: в диапазоне 16-18 градусов минимально... Будет переменная облачность и много солнца", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что к выходным температура понизится на семь градусов по сравнению с серединой недели, но она все равно будет превышать климатическую норму на 1-1,5 градуса.
Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
Вчера, 12:30РИА Новости
Волны тепла в Москве не будет, заявил Вильфанд
202201
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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