Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ночью воздух в Москве будет прогреваться до 16-18 градусов в ближайшие дни, температура днем будет до 29 градусов тепла, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сейчас будет не просто теплый, а очень теплый период для августа, жаркий можно сказать. Температура будет превышать норму в Москве на 4-6 градусов: сегодня - завтра - послезавтра. Температура поднимется до 25-29 градусов... Летняя погода характеризуется и ночными температурами: в диапазоне 16-18 градусов минимально... Будет переменная облачность и много солнца", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что к выходным температура понизится на семь градусов по сравнению с серединой недели, но она все равно будет превышать климатическую норму на 1-1,5 градуса.