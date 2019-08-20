Вильфанд рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

"Сейчас будет не просто теплый, а очень теплый период для августа, жаркий можно сказать. Температура будет превышать норму в Москве на 4-6 градусов: сегодня - завтра - послезавтра. Температура поднимется до 25-29 градусов... Летняя погода характеризуется и ночными температурами: в диапазоне 16-18 градусов минимально... Будет переменная облачность и много солнца", - сказал Вильфанд.